Photo: 津田まさき

Lifehacker 2025年10月28日掲載の記事より転載

幅広いビジネスシーンで活用できる左手デバイス。市場が大きくなり、今では各メーカーから発売されるようになりました。

そして、キーボードやマウスでは根強いファンの多いロジクールからも左手デバイスが販売されています。

その名は「MX Creative Console」。キーパッドとダイヤルパッドにわかれた本製品は、今までの左手デバイスと何が違うのか？ 実際に試してみたので、その使用感をお伝えします。

ロジクール MX クリエイティブ コンソール KXCCGR 29,800円 Amazonで見る PR PR 29,800円 楽天で購入する PR PR

ニコイチの左手デバイスはデスクの自由度を上げる

「MX Creative Console」の最大の特徴は何より、デバイスが2つにわかれていること。

「2つもあると場所を取るのでは？」と思う方もいるかもしれませんが、それぞれ使える機能が異なっており、またコンパクトだからこそ自由度の高いデスクレイアウトが可能なのです。

左：MX クリエイティブ ダイヤルパッド（ダイヤルとローラー、カスタムボタンを4つ搭載）、右：MX クリエイティブ キーパッド（9つのディスプレイキーと2つのページング・ボタンを搭載）/カラーはグラファイトを使用。

筆者の場合は、キーボードとトラックボールをはさむように、左右に配置しています。もちろん、用途や好みによって左右反対においたり、2つとも並べて置くことだってできます。

デバイスが増えれば増えるほど、使い勝手がよいデスクレイアウトを考えるのは大変になります。そのため、かさばらずにどこにでも置けるのは、うれしいポイントでした。

また、各種ボタンの押し心地がとても良い。ダイヤルとローラーのグリグリ感、キーのクリック感、どちらもほどよい抵抗があって好みでした！

感覚をテキストでうまく伝えるのはなかなか難しいので、ぜひ実物を触ってみてほしいと思います。

3つの役割を自由にカスタマイズできる

本製品は2つのデバイスと内蔵機能のActions Ringで、合計3つの機能をカスタマイズできます。

このカスタマイズの自由度が高いです。というより、左手デバイスの醍醐味は、いかに自分好みにカスタマイズできるかといっても過言ではありません。

こちら場合は「Logi Options+」という設定アプリを使うことで、自由にカスタマイズできます。普段からロジクール製のマウスやキーボードを使っている人にとってはなじみ深いアプリですよね。

ダイヤルパッド

ダイヤルパッドは4つのボタンとダイヤル、ローラーをカスタマイズできます。

Screenshot: 津田まさき via Logi Options+

ダイヤルパッドはクリエイティブなシーンで活用しやすいと思うので、動画編集や画像編集ソフトに最適化するのがよさそうです。

デフォルトではダイヤルは音量の調整、ローラーはスクロールになっているので、原稿を書いたり編集したりと一般的なビジネス用途で利用している筆者は変更なしで使っています。

キーパッド

キーパッドは9つのボタンに機能を割り振ることができます。

Screenshot: 津田まさき via Logi Options+

さらにページングできるので、最大15ページ分（最大135個まで）の機能の割り当てが可能です。

ただ、残念なのはフォルダを設定できないこと。elgatoのStream Deckはボタンにフォルダを設定でき、フォルダごとにそれぞれボタンの設定を作れます。

もし本製品でそれが実現できれば、1つのボタン（フォルダ）に対して、9つの機能が割り当て可能です。9個のボタンがあるので、単純計算（9×9）で1ページに81個の機能を割り振れることになります。

ページ追加で81個まで登録することはもちろん可能なのですが、最後のページにアクセスするのにページを何度も送らなくてはなりません。これは明確な手間です。とはいえ、そこまでたくさんの機能を搭載するのは稀だと思うので、実務ベースではそこまで気になりませんでした。

Actions Ring

Actions Ringは、対応ボタン（デフォルトではダイヤルパッド右下のボタン）を押すことで表示されるリング状のコマンド集です。

Screenshot: 津田まさき via Logi Options+

対応ボタンを押すとマウスポインタを中心にリングが広がり、8つの機能を実行できます。もちろん、すべて自由にカスタマイズ可能です。

ただ、現状の使い方ではパッとActions Ringに何を設定すべきか思いつかず、使いこなせませんでした。デフォルトでは、メディア操作やGoogle・ChatGPTへのアクセスが割り当てられています。

結局、それらの機能をたまに使う程度にとどまったので、用途が見えてきたら設定すればいいやとはじめからそこまで「使わない」と割り切ってもいいかもしれません。

クライアントワークに必須の定型文集

ここからは筆者の具体的な使用方法を紹介します。

よく使ったのは、メールやチャットツールで活用する定型文集です。

上の画像では3つのサンプルしか見られないものの、実際10個以上のメッセージを登録しました。

新規でメールを送る際の書き出しや取材後のお礼など、基本的な型を登録しておき、必要な部分を編集してから送信します。コミュニケーションが多い人は圧倒的な時短につながるので、おすすめな使い方です。

頻繁に使うアプリを登録

複数のアプリを使い分ける人は、それぞれのアプリを登録しておくのがおすすめです。

デスクトップやタスクバーにショートカットを登録している人は多いと思いますが、マウスでそれらをクリックするよりもストレスフリー。わずかながら時短にもなります。

筆者はクライアントによって使用するチャットツールが異なるので、本製品を利用して呼び出すようにしました。

それぞれのアプリで専門の機能を実行

Logi Options+では、アプリごとにプロファイルを作成できます。アプリを開くと専用のプロファイルが呼び出されるので、効率的にアプリを使用できます。

Screenshot: 津田まさき via Logi Options+

デフォルトの状態では動画編集アプリ「Adobe Premiere Pro」とオンラインMTGツール「Zoom」が登録されていました。

よく使うショートカットなどを登録しておけば、ワンボタンで実行できます。ただ、この機能が真価を発揮するのは、キーボードをあまり使わないときだと思います。

つまり、右手でマウス、左手で本製品を使うときなので、やはり動画編集や画像編集などクリエイティブな作業により向いているなと感じました。

実際に、本製品はAdobe製品との連携が便利で、Premiere ProやPhotoshop、Lightroomなどのプラグインが提供されています。

また、「Adobe Creative Cloud コンプリートプラン (3か月版)」 が付帯されています。新規・既存ユーザー問わず使用できるので、ぜひとも活用したいところですね。

左手デバイス全般に言えることですが、カスタマイズ性が高いので工夫次第で業務効率化がはるかに進みます。まだ左手デバイスを導入していない方は、ぜひ検討してみてください！

ロジクール MX クリエイティブ コンソール KXCCGR 29,800円 Amazonで見る PR PR 29,800円 楽天で購入する PR PR

左手デバイス試してみるならStream Deckのアプリが正解！【今日のライフハックツール】 | ライフハッカー・ジャパン

PCだけじゃない。これを使えばUSBメモリーもセキュリティを万全にできる【今日のライフハックツール】 | ライフハッカー・ジャパン

全方向対応USB-Cケーブル。価格は百均の24倍でも充電ストレスとは無縁に【今日のライフハックツール】 | ライフハッカー・ジャパン

角昌樹／津田まさき（フリーライター） 大型家電量販店や製造業でのオペレーション業務を経て、ライターとして活動。BtoC、BtoBを問わずさまざまなメディアで記事制作を手がける。読者に伝わる言葉・表現を意識。記事を通して「楽しさ」を伝えたい。｜notion, X

商品貸し出し／Source: ロジクール, Amazn.co.jp