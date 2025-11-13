【ベレン＝鬼頭朋子、西原寛人】南米アマゾンの熱帯雨林を違法伐採から守るため、政府は、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が運用する最新鋭の人工衛星「だいち４号」の観測データをブラジルに提供する方針を固めた。

衛星の高性能レーダーで伐採を検出し、摘発を支援する。ＪＡＸＡと国際協力機構（ＪＩＣＡ）が近く、ブラジル北部ベレンで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）で発表する。

アマゾンは世界最大の熱帯雨林（約６００万平方キロ・メートル）で、約６割がブラジル北部に広がる。地球温暖化の原因となる二酸化炭素を大量に吸収するため「地球の肺」とも呼ばれるが、牧場や農地の開発を目的とした違法伐採が横行する。

ブラジル政府は、自国の衛星で違法伐採を監視しているが、アマゾンは日本の国土よりもはるかに広く、被害を根絶できていない。特にブラジルの衛星はカメラで地上を撮影する光学衛星のため、１年の半分を占める雨期は雲に視界を遮られて監視の目が行き届きにくい。

そこでＪＡＸＡは、昨年７月に打ち上げたレーダー衛星「だいち４号」でブラジルに協力する方針だ。レーダー衛星は光学衛星と違い、天候や昼夜に関係なく森林減少などの地表面の変化を高精度に把握できる。

ＪＩＣＡとＪＡＸＡは、違法伐採の摘発を担うブラジル環境・再生可能天然資源院（ＩＢＡＭＡ）に、だいち４号の観測結果から推定した森林変化の情報を提供。ＩＢＡＭＡは、情報に基づき職員を現場に派遣し、効率的に摘発を進める。

日本の衛星によるブラジル支援を巡っては、ＪＡＸＡが２０１０年代半ば以降、だいち４号の先代となるレーダー衛星「だいち２号」の観測データも提供してきた。

ただ、だいち２号は一度に観測できる範囲に限りがあり、ブラジルが求める広いエリアの観測データを取得するまで約１か月半かかる。一方、観測範囲が約４倍の幅２００キロ・メートルあるだいち４号は２〜３週間で済むほか、人間の視力に相当する面積当たりの「分解能」は２５倍で、高精度かつ広範囲に森林変化を捉えられる。

レーダー衛星を使った日本の支援事業は来年７月に終了予定だったが、ブラジル政府の強い要望で外務省やＪＩＣＡが新たな支援策の検討を進めていた。ＪＩＣＡの担当者は「アマゾン保全は気候変動や生物多様性の損失など地球規模の課題解決に必要で、日本にとっても重要だ」と指摘する。