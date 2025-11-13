１５日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は、３５００人のボランティアが運営を支える。

このうち、東京都が育成支援した国際手話のできる人材を含めて半数近くが手話を使えるという。筆談にも対応できるようにし、「おもてなし」の充実を図る。（松下聖）

国際手話が「公用語」

「トイレはどこですか」「落とし物をしてしまいました」

先月１２日に「国立オリンピック記念青少年総合センター」（東京都渋谷区）で開かれた国際手話の体験会。大会でボランティアを務める約５０人の参加者が、選手・観客役の外国人スタッフの国際手話を真剣な表情で読み取っていた。

大会には、聴覚障害を持つ多数の観客の来場が想定される。さらに、国内ではほとんど使われていない国際手話が「公用語」に採用されているため、都は東京大会の開催決定後、都内の国際手話人口の拡大に取り組んできた。２０２３、２４年度には都民ら延べ約５５０人に講習の受講料を助成した。

話し言葉と同様、手話も国や地域によって異なり、日本の手話を知っていても国際手話を使う人との意思疎通は難しい。大会を１か月後に控えたこの日の体験会は、国際手話を学んできた人たちの「実践練習」の場として設定され、聴覚障害のある武蔵野市の女性（６２）は「直前にいい経験になった。わかりやすい表現で情報を正しく伝える案内をしたい」と意気込む。

世界陸上より多かった応募者

ボランティアは競技会場や、大会の拠点として開設される同センター内の「デフリンピックスクエア」で、選手や観客の案内、飲食の補充、手荷物検査のサポートなどを担う。昨年１１月から今年１月までの募集期間に応募した人は１万８９０３人に上った。９月の世界陸上東京大会のボランティア応募者数より１万人以上多く、注目度の高さがうかがえた。

抽選で採用が決まった３５００人のうち、手話でコミュニケーションが取れる人は１６４１人。英会話が可能な人（６４１人）より大幅に多く、国際手話を使える人も４４７人がそろった。大会運営を担う都スポーツ文化事業団は「普段からスポーツ大会のボランティアをしている人に加え、手話を学ぶ健聴者や聴覚障害者も応募してくれた」と分析している。

狛江市の会社員女性（４７）もその一人だ。２３年２月に手話を習い始め、デフリンピックのボランティアを目標にしてきた。

市の講座を受講するだけでなく、地域や会社の手話サークルにも参加。国際手話の講座にも９か月通った。昨年１１月にはパラスポーツのボランティア講習も受け、適切なタイミングでの声かけなど、手話以外に求められる能力を学んだ。

本番では東大和市のボウリング会場を担当する予定で、「手話を活用して国内外のろう者の選手や観客と交流し、『東京大会はすごくよかった』と思ってもらいたい」と意気込んでいる。

「ろう者の世界を知るきっかけに」

ただ、手話を使えるかどうかは自己申告に基づく。能力の差もあるため、手話をできると申告したボランティアでも、聴覚障害を持つ選手や観客とうまくやり取りできないケースが想定される。

そのため事業団は、書き込み用の余白を設けたハンドブックを全ボランティアに持たせ、筆談での案内もできるようにした。ハンドブックには、指さしやジェスチャーでもある程度やり取りができるよう「手洗い」や「駅」などのマークを並べたページも設けるなどし、様々な方法で意思疎通を図りたい考えだ。

ボランティアの運用責任者を務める事業団総務・人事グループの小田周平マネージャーは大会について、「聴覚障害者とのやり取りを通じてろう者の世界を知るきっかけにしてもらい、共生社会作りを進めていきたい」と話した。