堺市中区で７月、帰宅中だった３０歳代の女性の後を追い、わいせつな行為や暴行をしたなどとして男が逮捕、起訴された。

被害女性の夫（３５）が取材に応じ、被害時の状況を明らかにした。女性が後をつけられて襲われる事件が相次ぐ中、「人ごとと思わず、『いつ何が起こるかわからない』という意識を持ってほしい」と訴えている。（北島美穂）

夫によると、スマートフォンに妻から着信があったのは７月１９日午前１時すぎ。電話口から妻の悲鳴や泣き声が聞こえ、すぐに切れた。夫は慌てて自宅を出て妻の帰宅ルートをたどると、近くの駐車場で妻が倒れており、男が走り去るのが見えたという。

大阪府警や夫によると、妻は当時、仕事を終え、最寄り駅から一人で歩いて自宅に向かっていた。近道のため、路地を通って駐車場に入ると後ろから足音が聞こえ、突然、男に手で口を塞がれた。体を触られ、逃げようとした際に押されて転倒。膝などを負傷し、かばんから財布（４万円相当）を奪われた。

９月９日、大阪府羽曳野市、会社員の男（３３）が不同意わいせつ致傷容疑で府警に逮捕された。妻は男と面識がなかったという。

府警によると、現場付近の防犯カメラには妻とすれ違った後、後を追う会社員の男とみられる男の姿が記録されていた。男は逮捕時の調べに「わいせつ目的ではない。財布を盗もうとした。暴行を加え、けがをさせた」と供述。同２９日、不同意わいせつ致傷と強盗致傷両罪で起訴された。今後、大阪地裁堺支部で裁判員裁判の公判が開かれる見通し。

夫から読売新聞に「これ以上、被害を増やさないため、事件のことを報道してほしい」と連絡があり、取材した。妻は事件後、被害の記憶がよみがえって眠れなくなり、一人で出歩くのが怖くなった。心療内科で心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）と診断され、今もほとんど外出できず、自宅でふさぎ込んでいるという。

夫は「妻を傷つけた被告が許せない。なぜこんなことをしたのか」と憤りを口にした。神戸市中央区のマンションで８月、住人の女性が刺殺された事件では、殺人容疑で逮捕された男が同じ電車に乗るなどして女性の後を追う様子が確認された。「私もまさか妻が被害に遭うとは思っていなかった。手口などを知って防犯意識を高めてほしい」と話した。

「ながら歩き」しない

安全を守るため、気をつけるポイントは何か。一般社団法人「日本防犯学校」の桜井礼子氏は、▽周囲の状況に気付けなくなるため、電話や音楽を聴くなどの「ながら歩き」をしない▽誰かに尾行されていると感じた際は人気（ひとけ）があり、明るいコンビニなどに逃げ込む――ことを勧める。

桜井氏は「いざという時はためらわずに１１０番してほしい。防犯ブザーを手に持って歩くのも大切だ。事件が多い深夜帯はリスクを減らすことを考えてほしい」と指摘。その上で「個人の自衛策だけでは限界がある。地域で防犯カメラを増設したり、若者に防犯パトロールへの参加を促したりする必要がある」と話している。