将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月13日、京都市の「京都競馬場」で第4局2日目の対局が行われている。本局では開催地の魅力が詰まった全10種類の勝負めしが用意されているが、佐々木八段はまさかの“キャンセル”？休憩中も集中モードで考慮を続ける姿が話題となった。

【映像】これを“キャンセル”!? 佐々木八段の豪華すき焼き

京都競馬場の開場100周年を記念して開催されている竜王戦第4局。本局では勝負めし10品、勝負おやつ10品、勝負ドリンク9品をメニューブックにまとめて対局者へ提供。開催地・京都の秋の魅力が詰まったラインナップとなっている。

2日目の昼食には、藤井竜王が「柚子香る鯛と蕪の煮麺とにぎり寿司御膳」、佐々木八段は「三嶋亭 寿㐂焼（すき焼き）」を注文。いずれも京都の魅力がたっぷり詰まった豪華なランチメニューだった。

昼食休憩後、すぐに席を外した藤井竜王だったが、佐々木八段は着座したまま考慮を続行。休憩は1時間設けられているものの、佐々木八段は手番だったこともあってか対局中さながらの真剣な眼差しを盤上へと向けていた。

前日も勝負めし2種類をオーダーするほど普段は大食漢な佐々木八段だが、まさかの昼食“キャンセル”にABEMAの視聴者はザワザワ。「勇気ガスケツするぞ」「飯抜き？」「みんなに心配されておる」「すごいな勇気」「代わりに食ってやる肉」「見たことない」と様々な声が寄せられていた。

佐々木八段は昼食休憩明けにほどなくして離席。必ずしも休憩中に食事をとらなければならない規定は無いため、自分のタイミングでエネルギー補給したものとみられている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）