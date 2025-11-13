9月に受けたサイバー攻撃で受注や出荷に大きな支障が出ているアサヒビールは、先月の売上金額が前年の9割を超えたと発表しました。

アサヒグループホールディングスは、システム障害の影響で、9月の販売実績の発表を延期していましたが、13日、現時点で集計できた9月と10月のおおよその状況を発表しました。

アサヒビールはスーパードライなどの主力商品を優先して出荷した結果、先月の売上金額は去年10月の9割を超えたということです。

ソフトドリンクなどを扱うアサヒ飲料の先月の売上金額は、去年10月のおよそ6割でしたが、10月最終週は8割程度まで回復したとしています。

また、アサヒグループ食品は、粉ミルクやベビーフードなど社会的ニーズが高いものを優先して出荷を再開し、売上金額は回復傾向としています。

ただ、各社ともいまだに手作業での対応を続けていて、商品のラインナップを制限している状況です。

一方、アサヒビールの出荷減少の影響で注文が急増しているほかのビール会社のビール類の販売は、前年の同じ月と比べてキリンビールが119％(金額ベース)、サッポロビールが113％（数量ベース）、サントリーが100％（数量ベース）となっています。