元日向坂46の佐々木久美（29）が、12日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。グループ卒業後の心境について話した。

日向坂のキャプテンだった佐々木は1月に卒業。「グループの仕事がごっそりなくなったっていう感じで、こんな方々と一緒に放り込まれるんだって、今、ちょっと緊張しています」と、この日のゲスト、お笑いタレントの千原ジュニア（51）、ジャングルポケットのおたけ（42）、太田博久（41）との共演に緊張気味の様子。

MCのお笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）に「卒業したら、ちょっとはプレッシャーとかなくなるわけ？キャプテンだったし」と聞かれると、「ホームがないというか。今まではグループのために、ってやっていたし。メンバーっていう仲間たちがいるということが、ありがたいことに自分の力になっていたんですけど、それが今、自分のために頑張らなきゃいけない。それがいちばん難しくて」と戸惑いを明かした。

さらに若林が「プライベートの時間とかは、アイドルの時より緩くなるでしょ？ 監視の目とか。旅行とかいけるようになる？」と質問。すると「それが今、いちばん楽しい」と笑った。「1週間かけてヨーロッパに行ったり。それが今の糧ではあるんですけど」。そして「行ったら帰ってきたくなくなっちゃうんですよね」と言うと、若林に「怪しい雲行きだね」って突っ込まれた。「（日本に帰国すると）仕事をする国に帰ってきてしまった、って思うんですよね」と話した。