”事件現場”は大盛り上がり！ 織田裕二 『踊る大捜査線』 新作映画ロケで抱えて走って大躍動

〈いよいよ「踊る」が帰ってきます！〉

「事件は会議室で起きてるんじゃない！ 現場で起きてるんだ！」

あの名台詞で有名な青島俊作刑事が戻ってきた。

11月上旬、高輪ゲートウェイシティの一画で来秋公開予定の映画『踊る大捜査線N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー）』のロケ撮影が行われていた。大勢のスタッフが見守る中、颯爽と登場したのが、主人公・青島を演じる織田裕二（57）だ。

「脱サラをして所轄の湾岸警察署に配属された警察官・青島が仲間と真っすぐ事件に向かっていく姿を描いたドラマで、1997年にスタート。平均視聴率は18.2％（ビデオリサーチ調べ・関東地区・世帯）を記録しています。その後、８本の映画が公開されています。

織田は昨年公開された柳葉敏郎（64）主演のスピンオフ映画『室井慎次 生き続ける者』にサプライズ登場しましたが、主演するのは、’12年公開の『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』以来、13年ぶりとなります」（映画誌記者）

’23年７月放送の地上波ドラマ『シッコウ!! 〜犬と私と執行官〜』（テレビ朝日系）では、犬が苦手でバツイチで腰痛持ち、というボサボサ頭の中年男を演じていたが、モッズコートの下に濃紺のスーツを着込み赤いネクタイを締めたその姿は、かなり身体を絞り、表情も精悍（せいかん）な印象だ。

最新作の撮影は先月にスタート。10月31日には、その場面写真が解禁された。東京・新宿のど真ん中、約400名のエキストラに追われる青島が、大きなカバンを抱えて走るというシーンだった。

本サイトが目撃したこの日も、似たような撮影を行っていた。青島は右手に大きなカバンを抱え、左手にした携帯電話を耳に当てながら歩いている。表情はかなり切羽詰まった印象だ。そして、上空から近づいてきた大きなドローンを警戒しつつ、その荷物を括りつける。次のシーンに移ると、大勢のマスコミっぽい格好をしたエキストラたちが横一列に並ぶ前を疾走する青島の姿……。

公開された写真や今回の撮影シーンを見る限り、かなり体力を削られるシーンが多いようだが、撮影中、疲れた様子を見せることはなかった。織田は、東宝映画情報公式X（’25年10月31日）で、

〈随分お待たせしてしまいましたが、いよいよ、「踊る」が帰ってきます！ 肩肘張らずにやりたいと思っているので、ぜひ皆さんも気楽に、映画館に来ていただけるとうれしいです〉

などとコメント。映画の公開は来年秋とまだまだ先の話だが、待ち遠しくて仕方がない。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム：https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X：https://x.com/FRIDAY_twit