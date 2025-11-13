奥野壮、ハイトーンヘアで雰囲気一変「似合いすぎ」「一瞬分からなかった」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビドラマ「コスメティック・プレイラバー」の公式X（旧Twitter）が、13日に更新された。奥野のイメージチェンジに注目が集まっている。
【写真】人気BL俳優「一瞬分からなかった」雰囲気一変ハイトーンヘア
投稿では「お二人揃って『YSL GIFT WITH LOVE』へ いってらっしゃい」とコメント。腕を組んで横に並ぶ奥野と豊田が写っており、奥野は暗髪から明るいハイトーンヘアに染めた姿を披露した。
奥野のイメージチェンジに、ファンからは「似合いすぎ」「かっこいい」「びっくり」「素敵」「一瞬分からなかった」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆奥野壮、ハイトーンヘア公開
◆奥野壮のハイトーンヘアに反響
