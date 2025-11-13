丸山桂里奈「痛い痛いと大泣き」長女の姿公開 夫・本並健治氏の優しいフォローも明かす
【モデルプレス＝2025/11/13】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が11月12日、自身のInstagramを更新。長女と夫・元サッカー日本代表の本並健治氏との日常エピソードを明かし、話題を呼んでいる。
【写真】42歳元なでしこ「痛い痛いと大泣き」長女の姿公開
◆丸山桂里奈、長女の大泣きエピソードを報告
丸山は「アルパカの耳が取れた、なんならぷくぷく（長女）が触ったら取れた」とつづり、アルパカのぬいぐるみの耳が取れてしまった様子と、その後ろに顔を隠した長女が佇む姿を投稿。「取れた瞬間、痛い痛いと大泣き」「パパが泣きなさんなと優しく包み込んでました」と、本並氏の優しいフォローについて続けている。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿には「優しいパパ」「素敵な家族」「ほっこりした」「泣き方可愛い」「成長を感じる」「心温まる」「パパ尊い」などの反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
