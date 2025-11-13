ヤバTありぼぼ、金髪大胆イメチェンに驚きの声続々「別人級」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2025/11/13】3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さん（通称：ヤバT）のベース・ボーカルのありぼぼが11月12日、自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】バンド美女ボーカル「別人級」衝撃の金髪姿
ありぼぼは「金髪になった」とつづり、室内で撮影された金髪ショットを投稿。艶やかな金髪にメガネを合わせ、ゆったりとしたグレーの羽織とフリルシャツを合わせた落ち着いた色味のコーディネートで、新ヘアカラーのフレッシュさを引き立てている。
この投稿には「別人級」「可愛い」「想像以上」「似合いすぎ」「雰囲気変わる」「破壊力すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
