サクッと香ばしいゴーフレット！ブルボン「ロアンヌとちあいか(R)苺」

ブルボンから、いちごのおいしさを取り入れた“いちごフェア”商品が登場。

「ロアンヌとちあいか(R)苺」が2025年11月18日(火)に期間限定で新発売されます。

ブルボン「ロアンヌとちあいか(R)苺」

価格：オープンプライス

発売日：2025年11月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

内容量：16枚(2枚×8袋)

賞味期限：12カ月

ブルボンの“いちごフェア”商品のひとつ「ロアンヌとちあいか(R)苺」が登場！

サクッとやさしい食感の香ばしいゴーフレットで、栃木県が生んだいちご「とちあいか(R)」の強い甘みが特徴のクリームをサンドしました。

やさしい口どけと、甘みの強い苺のおいしさがマッチした商品です。

※とちあいかは栃木県の登録商標です。(登録第6232688号)とちあいか許諾第T2025-014号

