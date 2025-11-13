「大人気で即完売だった！」【studio CLIP】1点投入で即シャレる♡「フリルパンツ」

秋冬コーデの“地味見え問題”を解決するなら、プラスワンで華やかに決まる「フリル」のアイテムを取り入れてみて。甘すぎるデザインが苦手という大人女性も、パンツならトライしやすいかも。今シーズン【studio CLIP（スタディオクリップ）】からは、人気のフリルパンツが新色を加えて登場。女性らしさも着映え感も備わったパンツは、ワードローブの1軍になるかも。

サイドのフリルデザインが華やかなアクセントに

【studio CLIP】「リネンツイルサイドフリルパンツ」\14,091（税込）

サイドのフリルデザインが程よい甘さを添える、シャレ感満点なパンツ。グレーのストライプ柄や無地のオフホワイト・ブラックとシックな色展開なので、どの色も大人のデイリーカジュアルにぴったり。ウエストはゴムと紐仕様になっており、フィット感の調整が可能です。緩やかなコクーンシルエットも可愛く着映えが叶いそう。トップスをタックインして、メリハリをつけると大人っぽく決まります。

体型カバーが狙えるワイドなシルエット

こちらは色違いのブラックを着用。レッグラインを拾いにくいゆったりとしたシルエットで、気になる下半身のカバーが期待できます。甘めのフリルデザインも、クールな黒なら大人っぽい雰囲気に。あえてオーバーサイズのカーディガンと合わせれば、こなれ感たっぷりな着こなしが完成。スタッフさんによると「春にも大人気で即完売だった」とのことなので、ぜひ完売前にゲットして。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M