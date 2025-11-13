10-41で完敗した世界ランク3位アイルランド戦の検証

ラグビー日本代表は11月8日、アイルランド・ダブリンで行われた「リポビタンDツアー2025」第2戦で同国代表と対戦。世界ランキング3位の強豪に対して前半は10-17と追い上げたが、後半20分過ぎから猛攻を受けて10-41で敗れた。これでテストマッチは4連敗。前節南アフリカ戦（7-61）に続く大敗で力不足を感じさせたが、選手の言葉からはようやく見え始めた自分たちの強みやスタイルへの実感も浮かび上がる。南アフリカ戦に続き、選手、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）の言葉から、エディージャパンの進化の座標を読み解く。（取材・文＝吉田 宏）

◇ ◇ ◇

試合途中でほぼ満席となった緑のスタンドの嬌声が、桜のジャージーの15人の上で渦巻いた。ホストチームは、前週アメリカ・シカゴでニュージーランドに13-26と敗れていただけに、秋のホーム初戦へのファンの思いが熱量を高める中での完敗。会見の席で、エディーも悔しさを滲ませながら、敗因をこう物語った。

「非常に残念な結果になりました。前半は勝てるところまでいけたが、相手にシンビン（10分間の一時退場）が出ていた後半最初の10分で優位に立てなかった。チャンスは間違いなくあったが、それをものに出来なかった」

勝負の綾を、指揮官は2つの言葉で示している。先ずは「ものに出来なかった」こと。再三のチャンス、もしくは継続できればチャンスになる展開まで持ち込みながら、自分たちのミスで何度も攻撃権を失った。そしてもう一点が「後半開始10分」だ。スポーツに“タラレバ”は禁物だが、日本が前半途中から主導権を握りはじめ、相手が14人という好機に逆に失点を許したことで、逆転勝利への流れを掴み切れなかった。

正確には後半12分だった。10-22のスコアから、23歳の主将ワーナー・ディアンズ（東芝ブレイブルーパス東京）が勝負に出た。相手の反則でPKを得たのが右中間21m地点。キッカーのSO李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）の右足ならスコアを13-22に縮める射程圏ではあったが、トライ（ゴール）による17点目を獲りに行った。ゴールポストの間ではなく、ボールをタッチに蹴り出した李が振り返る。

「正直、迷った部分はありましたね。でもワーナーと話して、前半に（トライを）取り切れていたし、相手が1人少ない状況だった。なのでコーナー（ゴール前ラインアウト）から行けると判断しました。でも、ラインアウトはFWの中ではコミュニケーションしていたんですけど、僕とFWの認識が出来ていなかった…」

前半37分にモールでチーム初トライを奪った日本としては、その強みを奇襲に生かしたかった。今度はモールを押し込まずタッチライン側の狭いスペースを攻めたが、相手選手にボールをもぎ獲られてチャンスを逃した。李は、FWの奇襲にBKが対応・連携出来なかったことを悔やんだが、この失敗を機に、日本はアイルランドのFWによるフィジカル勝負、BKの展開力、キックとアイルランドの多彩な攻撃に防戦が増え、27分以降の3連続トライで突き離された。

アイルランドは前週のニュージーランド戦から半数のメンバーを入れ替えてきた。それでも先発15人の総キャップ数は526。1人平均35キャップは、20キャップに満たない日本とは大きな経験値の差があった。つまり、何人かの若手にチャンスを与えたが、しっかりとゲームを戦える布陣を用意していたのだ。ここは2019年の苦杯をアシスタントコーチとして経験したアンディ・ファレルHCに抜かりはない。過去の対戦でも日本を苦しめた62キャップのLOタイグ・バーンを始め、メンバー最多の82キャップを持つCTBロビー・ヘンショーら経験豊富な勝負師を投入していた。

課題は得点力も…見え始めた攻撃力を高める“萌芽”

勿論、キャップ数に差があるから負けてもいいという理屈はラグビーにはない。オーストラリア戦からの秋のテストマッチ3試合の平均得点が10.7。トライ数1.3を嘆く声もあるようだが、では日本代表のパフォーマンスは果たして全く上がって来ていないのか。代表が「結果」を求められるチームである限り現状への批判が起こるのも然りだが、もう一方では、彼らが今どんなプロセスの中に立っているのかを見ていく必要があるだろう。何故なら、このチームが熟成途中だという現実は、ファンならおそらく中学生でも知っているからだ。

ダブリンでの戦いでは、少なくともコーチ、選手が転機と話した「後半12分」までを見れば、わずかとはいえチームの成長を感じられるプレーを見ることが出来た。とりわけ後半4分からの防御には息を飲まされた。キックボールを確保して仕掛けてきたアイルランド右PRを、FLベン・ガンター（埼玉パナソニックワイルドナイツ）がハードタックルを食らわしボールをファンブルさせる。再度仕掛けてきた相手が左に大きく展開して、WTBが22ｍラインを突破してきたが、ぎりぎりで追いついたWTB石田吉平（横浜キヤノンイーグルス）が、かろうじて手を掛けて減速させてトライを許さなかった。

さらにアイルランドは攻撃を続けて、ゴール前でボールを展開したが、戻って来たガンターの頭から飛び込むタックルに再び相手がファンブル。アイルランドがなんとかボールを生かしたが、PR竹内柊平（東京サントリーサンゴリアス）、LOエピネリ・ウルイヴァイティ（三菱重工相模原ダイナボアーズ）のダブルタックルでノックオンを奪っている。その1つ1つのプレーからは、彼らがどれほどのハードワークを進んで、献身的に、そして愚直に続けているかが滲む。

勿論、そんなプレーは練習で培われてきたものだ。この一連の流れは、最終的に後半8分のアイルランドPRアンドリュー・ポーターのトライに繋がったが、トライ前のフェーズではNo8マキシファウルア（S東京ベイ）が猛烈なスピードで相手No8ケーラン・ドリス主将に襲い掛かりボールをファンブルさせ、そのボールを拾った選手にも連続してタックルを浴びせ掛けるなど、世界3位の相手に凄まじい防御を見せ続けた。結果だけを取り上げて文句をいうのは容易いが、この80分間の中で、選手たちがどんなエフォートをしたのか、何が世界3位に及ばないのかを客観的に、冷静に見ることも重要だ。

防御に関しては、秋のツアー前に正式にアシスタントコーチ（AC）に就いたギャリー・ゴールドを中心に取り組んできたものが形を見せ始めている。先端のIT技術なども取り入れると聞くが、実際に今回の遠征でみせたディフェンスセッションでは、南アフリカでもおそらく当たり前のこととして取り組んでいたであろう、かなり“根性練習”のような激しい、フルコンタクトに近いメニューを選手に科していたのが印象的だった。以前は闇雲にラッシュアップしたディフェンスを見せていた日本だが、この秋のプレーを見るとコンタクトエリアでのファイトでのインパクトの強さにこだわり、2枚目、3枚目の選手の寄りの意識は、まだ断片的だといえ意識づけられている。

課題の得点力の低さに目を向けると、攻撃力を高めるための“萌芽”は見えてきた。アイルランド戦の総スコアは1トライ、1PGと寂しい限りだったが、得点は両方とも日本のスピードに乗った攻撃に相手が我慢できずにオフサイドの反則を犯して挙げたものだった。日本のテンポで攻撃を継続出来れば、相手は反則を犯すか、徐々に防御を崩していく。だが、日本側が、アイルランド戦でもラインアタックで本来パスを取るべきじゃない選手がキャッチ（ミス）してしまったり、多くの連携ミス（ハンドリングエラー）、反則を犯し、自分たちから相手を楽にさせているようなプレーがあまりにも目につくのが現時点でのこのチームの姿だろう。

まだこのレベルなのかという驚きも批判もあるかも知れないが、これが現実だ。経験値はまだまだ発展途上と認めざるを得ないが、その中でも先に紹介したような、息を呑むディフェンスも見え始めている。試合後のミックスゾーンで悔しい思いを語ってくれたSO李だが、話を聞くと実際にはかなりポジティブな要素も掴んでいることが分かる。

好展開でスコアに繋がらない原因とは

「前半は相手に17点を先制されてはいたが、僕たちはしっかり巡目にテンポを持ってアタックするところでは、いい手応えを持っていました。10-17で折り返せたことは自分たちの形でいいラグビーが出来ていたと思うが、試合を通してブレークダウンだったり空中戦もそうですが、規律のところで相手にモメンタム（勢い）を与えてしまった。やっているラグビー自体は悪くなかったと思います。しっかり敵陣に入れていたし、問題は精度ですね。セットピースからの精度、1人ひとりの走るタイミングや、コミュニケーションのところを、全員がゲーム展開をしっかり読んで、チームとしての認識を持てるかどうかだと思います」

成長を続ける司令塔の指摘通りだろう。いい展開を垣間見せながら、なぜスコアに繋がらないのかが、実感を伴って語られている。実際にゲームを見ていても、日本がアイルランドから学ばなければいけないことは多かった。両チームともファンブルボールが多い試合ではあったが、前半10分にミッドフィールドで日本が仕掛けた左オープンで、上手く繋がらずにファンブルしたボールに、セービングで飛び込んできたのは相手SHクレイグ・ケイシーだった。代表キャップはこの試合で22となったが、世界最高のSHの一人とも称されるジャミソン・ギブソン＝パークの陰に隠れた存在でもある。

終盤にトライも決めた4キャップ目のWTBトミー・オブライエンも、自慢の華麗なランプレーだけでなく必死に体を張ってルーズボールに飛び込んでいた。5キャップ目のFLニック・ティモニーに31分に奪われたトライは、日本の選手が相手のノックオンだとセルフジャッジしてプレーを一瞬止めてしまったところを、ベテランLOバーンが目ざとく仕掛けたのに素早く反応して決めたものだった。

決して日本の選手が手を抜いているわけでも、真剣勝負をしていないとも思わない。だが、テストマッチで自分が与えられた貴重なプレータイムに、どこまで最高のパフォーマンスを残すかというアイルランドメンバーの必死さがプレーに籠る。集中力を最高レベルまで引き上げ続けて、持っている能力全てを出し尽くそうとしているのかという観点で見れば、スタンドの5万60人の思い、テレビ、オンラインで見つめるアイルランド国民の思いを背負って戦い続けたエメラルドグリーンのジャージーから学ぶべきものは相当あったはずだし、学ばなければならない。彼らが、日本代表がどんな実力の相手か、世界ランク何位かなどとは関係なく、全身全霊を傾けて80分間プレーしたことは、あのスタンドで目撃した人間なら誰でも分かる。

一方の日本は、SO李が語ったように、スピードに乗ったアタックが僅かなズレでも手痛いハンドリング、連携ミスにつながり、相手のフィジカルの重圧から犯すペナルティー、後半12分のプレーに象徴されるチーム内での意思疎通というベーシックなエリアでの未熟さも露呈している。この試合では力強いボールキャリーを見せていたLOウルイヴァイティが、相手22mライン内に前進したプレーでも、無理なパスがスローフォワードとなりチャンスを潰している。このような攻め急いでのミスを見ると、やはり経験値の低い今のチームは、テストレベル、インターナショナルレベルの経験を更に上げていくしかないだろう。

国際的なゲームをあまり経験出来ていない世代が、昨年6月から初めて目の当たりにしたテストラグビーというステージでの戦いや厳しさから、一歩一歩学んでいるのが現実だ。南アフリカ戦明けの取材で若手PR為房慶次朗（S東京ベイ）が、日本でプレーする同国代表勢について「リーグワンの時より2倍強かった」と話したが、結構的を射た話でもある。代表ジャージーを着た選手が、クラブのジャージーの時とは異なる真剣さ、激しさでプレーしていることを、新世代の若手は試合毎に経験し、吸収し、身に付けて、テストマッチとは何かを体で感じ取っている。この作業が、2年後の秋に開幕する世界の舞台で、どこまで積み上げられているのか。現状を見れば、少し強化のスピードを加速させたいと思うのは、誰でも思い浮かぶだろう。

過去に実績ある選手を代表で起用しない理由とは

昨年の始動からこの秋のツアーまでの強化スピードは議論があっていいだろう。それは居酒屋でのファン談義もだが、協会首脳陣の中でもだ。日本協会の岩渕健輔専務理事は、アイルランド戦後にこんな評価を語っている。

「チームの方向性とかについては、去年よりもかなり良くなっているのは間違いないと思います。一方で、今チームに期待されることは、やはり相手が誰であろうと勝つことなので、もどかしさと、もう少しのところでチャンスをものに出来ていないという思いは、私自身も感じています」

一部で疑問の声もある。過去に実績のある選手を代表で起用していないことについてはこう明言している。

「いろいろな考え方があると思います。ただ、今のチームが目指しているのはワールドカップへ向けてベストな状況に持っていくにはどうしたらいいかというところなので、そこについては協会として全面的にバックアップしていきます。私自身は、今のHC（エディー）が最初に就任したときは、現場で一緒になってやっていた（代表GM）。その時を考えると、相当順調に来ている感じはしています。当時より対戦相手のレベルも上がっている。そういう意味では、今回の方がワールドカップでの勝利を現実的なものとして準備しているという意味で前向きだと思っています」

当然のことながら、協会首脳陣が選んだ指揮官への信頼は厚いはずだが、同時に、若手を育成しながら強化を進めていくという、いわば「投資と利益」を同時に追求していく難しい強化は継続していくことになりそうだ。

こんな話になると、日本代表のヨーロッパ遠征を飛び越えて、若手を中心とした強化・育成、国際試合での経験値アップという日本の根源的な代表強化の課題へと思いが広がってしまうが、当然のことながら

今回のツアー4試合と国内でのオーストラリア戦でも、選手たちは一歩ずつ経験を積み重ねながら学びを続けている。それがアイルランド戦後半12分のラインアウトであり、その数分前に見せた防御であり、相手反則を誘うスピードアタックだ。

個人的な話になるが、ツアーへの帯同を前半の2試合にしたのも、国内の都合もある一方で、綻びかけの桜のジャージーが、ツアー中でも最も手強い2チームとどう戦い、どんな格差を見せつけられるのかを半ば期待しながらの選択だった。選手、チームには失礼ながら期待通りのゲームでもあったのだが、課題として、このレベルの相手にどんな抵抗が出来るのか、そして出来ないのかもさらけ出したという点では、日本代表の立ち位置を確認出来た収穫と受け止めている。

アイルランド戦に先発して、7月のウェールズ戦以来の桜のジャージーを着たSH齋藤直人（スタッド・トゥールーザン）は、チームの戦いぶり、敗因をこう振り返っている。

「前半スコア的にも良かったですが、勝負の“間”のようなところはあったと思います。（ゴールライン）5m前のラインアウトのところかなと思っていたので、あそこで（トライを）取り切れなかったのは問題です。同じ絵を見られていなかった。そういう何個か選択肢がある中で（スコア出来なかった）というのはありますね。あのゴール前のシーンは、僕たちも前半（の追い上げ）を理解した上で（相手の空いている）スペースが分かっていたし、そこを仕留め切れなかったのは難しかった。いや痛かったですよね」

選手が感じる「もう少し」、残された時間は2年を切った

日本代表を少し離れていたから客観視できるのか、それともフランスで高いレベルのゲームを経験した影響なのか、齋藤の言葉はいまの日本代表の状態をよく言い表しているように思える。

「結局自分たちからミスで、逆に（トライを）食らったダメージが大きいというか、チャンスの状況でミスをして相手に得点に繋げられてしまっていた。でも、テストマッチというのは数少ないチャンスをものにしなければならなくて、アイルランド戦でそこが（悪い意味で）顕著に出たと思います。前半はゲインしていてもスコア出来ていたかというと、そうじゃなかった。チャンスをものに出来ていなかった。ここは1個課題です。やはり数少ないチャンスで、全員でスイッチを入れて獲り切らないと、やはり難しいゲームになってしまう」

それぞれが、いい感触も持ちながら、決定的に足りないものも見えてきている。最後に、再びSO李が感じているチームの「いま」を紹介しておこう。

「もう少しの所まで来ていると思います。チャンスを作れているが、1つのパス1つのオフロード（パス）のところで、自分たちのチャンスを手離していると思う。でも、やっている事は間違いないですし、（アイルランド戦へ向けた）今週もいい準備をしてきた中で、しっかりと受けとめることは受けとめて、自信を持って次に準備していきたい」

選手は自分たちの試合について、時には厳しく、時には愛情を持って語るものだ。全てをその通り受け取るべきではないこともある。だが、アイルランド戦後に聞いた選手たちは、概ね冷静に自分たちの出来栄えを物語れていたように思う。「もう少しの所」へ辿り着くために残された時間は、2年を切っている。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。