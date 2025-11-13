春日俊彰、足つぼマットで激痛 「痛い」を「熱い」と言う“春日節”に若林ツッコミ
お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、7日に放送。今季9回目の放送となったが、日テレ系カラダWEEKとの特別企画が実施され、恒例コーナー「カスカスチャレンジ」はお休み。代わりに、春日が「カラダWEEKチャレンジ」に挑戦した。
【写真】痛いではなく「熱い」 足つぼマットに悶絶する春日
今回のゲームは、手軽に脳と体の年齢を測るという「脳力能力テスト・マッチング靴下」。同じ柄の靴下を5つそろえてカゴに集めるまでのタイムを競うシンプルなルールだ。この企画では、朝の情報番組『ZIP！』に出演する42歳の風間俊介がすでに挑戦済み。結果は29秒で、脳力年齢はなんと18歳。若々しい数値に、46歳の春日は開始前から闘志を燃やした。
「負けてらんないね。とにかく風間くんだけにはどんな勝負も負けたくないんだよね」と力強く宣言。すると若林が「勝っているところがないよ」とすかさずツッコミを入れつつも、「絶対勝てよ！」と背中を押した。体力自慢の春日には簡単すぎるというスタッフ判断から、用意されたのは足つぼマットの上。靴下を探すたびに「アイタタ、アイタタ、アツッ！」と悲鳴を上げ、まともに動けない。
若林が「ペースが遅いって！真面目にやっている？」と声を飛ばすも、春日はなかなかリズムをつかめず。最後まで集中力を取り戻せないまま、脳力年齢が70代以上の時間がかかったのでタイムアップとなった。結果を見た若林が「足つぼが効いたってこと？」と尋ねると、春日はなぜか平然と「全然余裕だったね」と強がり発言。若林は「痛いはわかるけど、“熱い”ってなんだよ」とさらにツッコミ。
すると春日は「やってみないとわからない。相当熱いんだから」と謎のコメントで押し切り、スタジオを笑わせた。若林が「残念だったね。番組のためにも勝ってほしかったね」とまとめると、春日は「悔しいね」と一言。すかさず若林が「番組背負うって自覚あったのか」と確認すると、春日は「あったよ」と真顔で返してまた爆笑に。
最後は「風間くん、また来週勝負しようや。Next week！」となぜか宣戦布告。挑戦は散々な結果に終わったものの、最後まで“春日節”全開の明るいチャレンジ回となった。
番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。1週間視聴可能で、毎週金曜の午後5時に最新話に更新される。YouTubeの公式チャンネルでも、本編収録後のオードリーの本音や、過去の秘蔵映像などを随時公開していく。
