【あすから 】韓国ドラマ『裏切りの花束をあなたに』、BS日テレで初放送 女たちの壮絶な運命と熾烈なバトルを描く“マクチャンドラマ”
俳優のチェ・ユニョン、イ・チェヨン、シン・ゴウンらが出演する韓国ドラマ『裏切りの花束をあなたに』が14日より、BS日テレで初放送することが決定した。
同作は大ヒットドラマ『復讐の花束をあなたに』の製作陣が手掛ける女たちの壮絶な運命と熾烈なバトルを描く、愛憎エンターテインメント。夫と親友に裏切られ植物状態になったヒロインの魂が傍若無人の財閥令嬢と入れ替わり、復讐をしていく。
財閥に嫁いだギョウルは清純で人を疑うことのない女性。彼女の夫ユジンと不倫の仲にあるエラは財閥の嫁の座を得るためには何でもする悪女。一方、愛する男の濡れ衣を晴らそうと奔走する傍若無人な令嬢セリン。ユジンとエラの裏切りで植物状態となったギョウルにセリンが接近したとき、あろうことか、2人の魂が入れ替わる…愛するものを奪われた女性の慟哭が奇跡を呼んだのか、それとも地獄の扉を開けたのか。運命の歯車は信じられない勢いで3人を巻き込み、暴走していく。
『復讐の花束をあなたに』で大ヒットを放った演出＆脚本のコンビがさらなるマクチャンサプライズを放ち、地上波＆同時間帯視聴率1位を達成した愛憎復讐劇。演出のシン・チャンソクはNetflixで世界的人気を博した『紳士とお嬢さん』の監督も担当しているだけに、信頼度は抜群。出生の秘密、別人なりすまし、失明、冤罪、拉致、殺人、子どもの失踪といった復讐ドラマならではの要素に“魂の交換”という斬新な趣向が盛り込まれ、より強烈にショッキングにエスカレート。今までのマクチャンドラマ（あり得ない展開で人間関係が複雑に絡み合った復しゅう劇）にはなかった展開となっている。
『カッコウの巣』『愛よ、お願い』『復讐の花束をあなたに』と、毒々しい悪女を演じたら右に出るものなしの“悪の女帝”イ・チェヨン。本作で彼女が演じるのは、常軌を逸した悪の手口で怪物化していく一方で、真実の姿は凄絶な秘密を抱え必死に生きる女性。
今までの悪女とは違う『イ・チェヨンだけのヴィラン（悪役）』として複雑な女性像を見事に体現化している。そんな彼女と悪の対決に臨むのは、『サバイバー：60日間の大統領』などで知的な魅力を見せ、本作が初の悪女役となるチェ・ユニョン。傲慢な令嬢からありえない運命の変転で復讐鬼へと変貌していく。
さらに、2人に繋がる重要人物として『江南＜カンナム＞スキャンダル』などのシン・ゴウンが『悪い愛』以来3年ぶりのドラマ出演で、清楚な女性と悪女の間を行き来する難役に挑戦。先読みできないドラマを支配する3大女優のトリプルバトルは、まさにマクチャンの真骨頂となっている。
■BS日テレ 國井プロデューサー コメント
BS日テレで放送したカン・ウンタク主演『復讐の花束をあなたに』のスタッフが贈る超ドロドロドラマ。韓国ドラマ特有の、いろいろな予想外の展開に続きが気になってたまらないドラマです。平凡な家庭で育った主人公が財閥に嫁ぎ、姑や小姑、さらには夫の愛人にいじめられますが、この悪役たちがすごい！ドラマの世界で良かった…と思うぐらいの強烈さ。彼女を助けてあげたい！という気持ちでついつい見てしまうドラマです！お楽しみに♪
■あらすじ
YJグループの御曹司ナム・ユジンと結婚したチョン・ギョウルは心の優しい女性。彼女は友人チュ・エラが夫と不倫関係にあることも知らずにいたが、彼らの企みで数々の困難に遭遇し、遂に植物状態となってしまう。一方、財閥令嬢のオ・セリンは片想いの相手ソ・テヤンの冤罪を晴らそうとしていた最中（さなか）に姉のオ・セヨンを事故で失う。ギョウルの父が犯人として逮捕されたため、ギョウルの一家に復讐を誓うセリン。病室で眠るギョウルに近づいたとき、2人は雷に打たれ、その瞬間、互いの魂が入れ替わってしまう。あり得ない状況の中、セリンとなったギョウルはユジンやエラに復讐を開始するが…。
■番組概要
11月14日（金）午後3：00〜（毎週月曜〜金曜）
■スタッフ
演出：シン・チャンソク…『復讐の花束をあなたに』『紳士とお嬢さん』
脚本：イ・ジョンデ…『復讐の花束をあなたに』『その女の海〜愛の行方〜』(共同執筆)
■キャスト
オ・セリン役：チェ・ユニョン…『前世の敵（かたき）〜愛して許して〜』『サバイバー：60日間の大統領』
チュ・エラ役：イ・チェヨン…『愛よ、お願い』『復讐の花束をあなたに』
チョン・ギョウル役：シン・ゴウン…『江南＜カンナム＞スキャンダル』『悪い愛』
