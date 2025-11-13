東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「クリスマス スイーツ&ベーカリー」を開催。

クリスマスカラーや冬のモチーフを取り入れた、ホリデーシーズンを彩る華やかなスイーツとベーカリーが用意されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」クリスマス スイーツ&ベーカリー 2025

提供期間：2025年12月1日（月）〜12月25日（木）

※12月23日（火）、24日（水）はマンスリースイーツの販売は実施されません

提供店舗：カフェ「トスティーナ」（ホテル2F）10:00〜23:00

問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階に店舗を構える、豪華クルーズライナーのカフェをイメージした魅力あふれる開放的な空間でスイーツやベーカリーが味わえるカフェ「トスティーナ」

トスティーナでは、季節のフルーツを使ったこだわりメニューが月替わりフェアとして展開されています。

2025年12月1日からのフェアとして「クリスマス スイーツ&ベーカリー」を開催。

クリスマスカラーや冬のモチーフを取り入れた、ホリデーシーズンを彩る華やかなラインナップになっています☆

ルージュ

価格：850円(税込)

赤・白・緑のクリスマスカラーが織りなす、繊細で華やかなムースケーキ。

甘酸っぱいいちごゼリーや軽やかなマスカルポーネムース、そして風味豊かなピスタチオムースが色鮮やかに重ねられています。

特別な夜を彩る、この季節にふさわしい一品です。

KOYUKI

価格：850円(税込)

真っ白な姿に雪の結晶をあしらい、冬景色を思わせる情緒溢れるスイーツ。

なめらかなレアチーズケーキの中には、メープルムースやはちみつジュレ、カシスジャムが忍ばせてあります。

ふんわりと溶ける口どけが、冬のティータイムを彩るメニューです。

リベール

価格：850円(税込)

クリスマスオーナメントを思わせる丸いフォルムが印象的なキャラメルムース。

いちごのダックワーズやオレンジコンフィの甘酸っぱさを閉じ込め、サイドにオレンジを添えたケーキです。

フランス語で「冬」を意味する「リベール」の世界観が楽しめます。

マンスリーベーカリー「リボンデニッシュ／ローストビーフサンド」

クリスマスシーズンを華やかに彩るマンスリーベーカリーは、全部で2種類。

見た目もかわいい「リボンデニッシュ」と、彩り豊かな「ローストビーフサンド」が販売されます。

リボンデニッシュ

価格：500円(税込)

リボンをモチーフにした、ホリデーシーズンにぴったりのデニッシュ。

中にはフランボワーズジャムを絞り、雪の結晶をかたどったチョコレートを添えたベーカリーです。

かわいい見た目とほのかな甘酸っぱさが、幸せな時間を届けてくれます。

ローストビーフサンド

価格：800円(税込)

クリスマスのテーブルを華やかに演出する、彩り豊かなサンドイッチ。

しっとり生地の食パンに、ローストビーフやゆで卵、様々な野菜が挟んであります。

一口ごとに広がる満足感はもちろん、心まで満たされる一品です。

#シェラトンスイーツボックス

価格：4,200円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間：12:00〜21:00

クリスマスカラーが広がる贅沢なスイーツボックス。

ミニサイズのスイーツ6種とマカロン2種を詰め合わせたセットは、大切な人への贈り物やパーティーのお供にぴったりです。

ガレリアカフェ「フライデースイーツブッフェ」

料金：大人 4,200円(税込)／4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制

開催日：2025年12月5日（金）〜12月19日（金）の毎週金曜日

※12月26日（金）は開催されません

開催店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）

予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/

もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」は、12月はクリスマスをテーマにお届け。

冬の訪れを感じる華やかなスイーツに加え、豊富なセイボリーも取り揃えられます。

クリスマスシーズンのひとときを満喫できる特別なスイーツブッフェが心ゆくまで楽しめます。

※開催日当日は混雑が予想されるため、事前の予約をお勧めします

年に一度の特別な季節を、ホテルメイドならではの上質な味わいとともに、心ゆくまで楽しめるメニュー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2025年12月1日より販売される「クリスマス スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

多彩な料理が華を添える贅沢なクリスマスブッフェ！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「グランカフェ」 多彩な料理が華を添える贅沢なクリスマスブッフェ！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「グランカフェ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスシーズンを彩る華やかなメニュー！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」 appeared first on Dtimes.