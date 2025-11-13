俳優の柄本時生（36）が13日、4人組バンド「ゲスの極み乙女」のドラマー、ほな・いこかとしても活動する女優のさとうほなみ（36）との結婚を発表。吉報を受け女優・高畑充希（33）が2人を祝福すると、柄本は「みっちゃん！ありがとー！！！」と感謝を示した。

2人は直筆署名入りの文書をアップ。「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表。続けて「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります」とし「今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく申し上げます」と呼びかけた。

これを受け、柄本と親交の深い高畑が自身のインスタグラムのストーリーを更新。柄本の写真を投稿し、くす玉とハートの絵文字を添えて祝福した。

柄本もストーリーで「みっちゃん！ありがとー！！！」と返信していた。

柄本と高畑はドラマの共演以来、大の仲良し。女優の前田敦子、俳優の池松壮亮を加えた4人で「ブス会」と称して交流している。柄本はバラエティー番組でかつて高畑に告白してフラれたことを明かしている。