兵庫県競馬組合は13日、27日に園田競馬場で行われる「第68回園田金盃」（ダート1870メートル）のファン投票結果を発表した。

最も票を集めたのは兵庫競馬史上初の無敗3冠を成し遂げたオケマル（牡3＝盛本、父ニューイヤーズデイ）で5160票。出走意思のある得票数上位6頭に優先出走権が与えられる他、記者選抜馬2頭と、上記の馬で回避馬が出た場合に収得賞金順に繰り上がる予備登録馬によって、23日夕刻に出走予定場が確定する。

ファン投票選定馬、記者選抜馬および出走予定自場収得賞金上位馬は、以下の通り。

【ファン投票選定馬（6頭）※投票期間＝10月28日〜11月6日】

オケマル （牡3＝盛 本）出走 5160票

イグナイター （牡7＝新 子）引退 3087票

オモチチャン （牝3＝田村彰）回避 2053票

エイシンハリアー （牡3＝坂本和）回避 1994票

アラジンバローズ （セン8＝新子）出走 1740票

マルカイグアス （牡4＝橋本忠）出走 1522票

キミノハート （牝3＝吉 見）回避 1461票

ラッキードリーム （牡7＝新 子）出走 1451票

サンライズホープ （牡8＝柏 原）回避 1174票

ラピドフィオーレ （牡3＝田中範）回避 940票

エコロクラージュ （牡6＝保利平）回避 913票

ナムラタタ （牡6＝石橋満）出走 762票

ラヴィアン （牝5＝保利平）出走 523票

【記者選抜馬】

オディロン （牡6＝森 沢）出走

フラフ （牡5＝松浦聡）出走

【予備登録馬】

スマイルミーシャ （牝5＝飯田良）

スマイルサルファー（セン7＝渡瀬）

キングレジェンド （セン6＝尾林）

テーオーターナー （セン7＝盛本）

※左から馬名、性齢、厩舎、出否、ファン投票の得票数