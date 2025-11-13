テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」が１１日に放送され、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏とタレントの伊集院光が出演。同局・中根舞美アナウンサーが進行を務めた。

博識で知られる伊集院が「最近知った。これ、みんな知ってます？っていうのを。知らなかったの俺だけ？」と興奮気味に切り出すと、中根アナも「え？ドキドキする」と答えた。

伊集院は「銀行のお金を下ろすキャッシュカード。あれは磁気カード。チップも入ってるけど、磁気カードだから。俺、たまたまカバンの中でカード類がこぼれちゃって。そこに携帯を固定するためのマグネットのパーツがくっついちゃって。コンビニでお金を下ろそうとしたら（下ろせない）。磁気がおかしくなっちゃって。強力な磁石を近づけちゃったから。『読み込めません。このカードは使えません』っていう（メッセージが）出て」と振り返った。

つづけて「ちゃんと銀行の建物に行って『磁気がおかしくなっちゃって読み込めないんですけど…』って言ったら『じゃあ、こちらに』って言われて。ＡＴＭの前に。『残高照会を』って言われて。『いや、違うんです。もうカードを入れたら磁気でエラーが出ちゃうから。僕がしたいのは、これ（カード）を再発行するのかどうするのか分かんないけど』って。（なおも銀行員は）『いったん、（カードを）入れて残高照会をしてください』。『いや、だから…』ってなったんだけど」と述懐。

伊集院は中根アナと佐久間氏に「銀行についてるＡＴＭは磁気を修復する機能がついてるって知ってました？」と質問。

中根アナと佐久間氏は同時に「えー？知らない！」と声をそろえた。伊集院は「（自身も）初めて知って。（カードを）入れたら『磁気がおかしくなってるから修復します』って、ちゃんと出て。１０秒でキレイに元通りになる。少なくとも、みずほ銀行の、銀行についてるＡＴＭは、磁気に関する多少のエラーはちゃんと直す」と感心しながら明かしていた。