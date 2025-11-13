「男闘呼組」の元メンバーで歌手、俳優の前田耕陽（57）が13日、大阪市内で新バンド「Rockon Social Club」によるツアーの取材会を行った。

同バンドは11月17、18日と12月8、9日にZepp Osaka Baysideでライブ予定。「芸能界に入って、もう大阪（での暮らし）の方が長くなりました。地元なので、どこよりも大阪では盛り上がりたい」と、地元愛をアピール。一方で「でも、まだまだ大阪人には、なりきれていないんですよ。家では（妻の漫才師・海原ともこから）『おもしろくない！』と、いつもダメ出しされてますから」と家庭内事情を打ち明けた。

1985年、男闘呼組のメンバーとして成田昭次、高橋和也、岡本健一らとデビュー。ジャニーズ事務所発のロックバンドとして話題を集めた。活動停止、再結成、活動停止を経てRockon Social Clubのメンバーとして活動スタート。11月5日には堺正章、亀梨和也らとともに新アルバム「THE SHOW MAN」を発表した。

「バンドが活動停止になって、1人ではもうロックはできないと思っていた。お客さんに喜んでもらうのが何よりなので、ライブでは懐かしい曲も演奏します。今でも僕はアイドルのつもりです！」と前田は胸を張った。