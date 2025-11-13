ジャングルポケットの太田博久（41）とおたけ（42）が、12日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。最近起きたコンビの危機を話した。

ある日、マネジャーから太田のもとに電話がかかってきたという。「『太田さん、ちょっと覚悟してください』。どうしたの、って」。芸能人の暴露話を投稿しているXのアカウントに、次に暴露する芸能人として、おたけの名前が乗っていたという。「（マネジャーから）『まだ確認できていないんですけど、何かあったら、もしかしたら1人になるかもしれません』って話になって。オレどうすんだよ、って思ったんですよ」と話した。

「（もともと）トリオだったヤツが、1年間で2人不祥事でいなくなって、ピン芸人になるって…」と言った後、「いよいよ、マジで売れるんじゃないかなって。そんなヤツいないじゃないですか」。1人になった時のためのネタを考え始めたという。

後日、おたけの画像がXに投稿されたが、結婚する数年前、後輩芸人の彼女の誕生日会に出席した時のもの。「マネジャーから『大丈夫でした』って（連絡が）来たんですけど、僕的には走り出した熱意もあって、これくらいのことかよ、もっととんでもないことしていろよ、みたいな気持ちに若干なってんですけど」と、苦笑した。