¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¡Ö£±¥ê¥Ã¥È¥ë£¶±ß¡×¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÂç¼ºÂÖÈÈ¤·¤¿·Ý¿ÍVTR½Ð±é¡¡¶¦±é¼Ô¡ÖÂçÂ»³²¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤Î¹ñºêÏÂÌé¡Ê38¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¤ËVTR½Ð±é¡£¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ËÂçÂ»³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Âç¼ºÇÔ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¹ñºê¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Õ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ë¥Õ¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¤¢¤ìÃæ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢µëÌý¸ý¤Ë¥Î¥º¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤«¤éµö²Ä¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ð¥¤¥È¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹ñºê¤Ï¡Ö´Æ»ë¥«¥á¥é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥Î¥º¥ë¤ò³°¤·¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¹ñºê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¹ñºê¤¬¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤¢¤ë¼ºÇÔ¤ò¤·¤ÆÅ¹¤ËÂçÂ»³²¡£¤½¤Î¼ºÇÔ¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¹ñºê¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë160±ß¤ò6±ß¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
MCÀéÄ»¥Î¥Ö¤Ï¡Ö´ÇÈÄ¤Ï160±ß¤È¤«½Ð¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Æþ¤ì¤Æ¤ë¼ÂºÝ¤ÎÉÊÃÍÃÊ¤ò6±ß¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂ»³²¤Ç¤·¤ç¤³¤ì¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£