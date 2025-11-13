ONE Championship（ONE）が12日、11月16日に有明アリーナで開催される「ONE 173」の直前記者会見を行った。



会見に出席したK-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊は、対戦相手のデニス・ピューリックと超接近フェイスオフを行い、その後は公開練習としてミット打ちも実施した。



武尊は前戦では、3月に行われた日本大会で元ONEフライ級ムエタイ王者ロッタン・ジットムアンノンと対戦し衝撃の1R KO負けを喫した。ところが実は試合前に胸骨を骨折し、呼吸もままならないほどだったことが発覚。それでも試合を全うする責任感から出場し、試合後には負けの言い訳をせず、本人はケガをひた隠しにしていた。





武尊はその敗戦からの再起戦。「とにかく勝つだけ」と力強く意気込みを語る。また今回は、前回よりもコンディションが良いと認め、「ケガ防止に務め、必要な練習に集中した」と述べ、身体のケアにも意識を回したことを明かした。そして対戦相手について「アグレッシブで噛み合うタイプ」と評しつつ「今回は負けられない。死に物狂いで勝ちに行く。次にやりたいことがある。ここでつまずくわけにはいかない」と決意をにじませた。ONEの日本大会での初勝利を目指す武尊。「まだ日本大会では勝てていないので、日本のファンの前で最高の勝ち方をして盛り上げたい」と勝利を誓った。