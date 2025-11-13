JR¾åÌî±Ø¤¬¡ÖÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡×¤Ë - Suica¤ò³èÍÑ¡¢JRÅìÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¶õ´Ö¤ò¿·Àß¤Ø
JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï11·î11Æü¡¢¾åÌî±Ø¤ò¡ÖÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÆ±¼Ò±ØºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡û¾åÌî±Ø¤ò¡ÖÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡×¤Ø
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¾åÌî±Ø¤òÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢±Ø¤Î"¤Ä¤Ê¤²¤ë(HUB)"µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿´¤ÎË¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢±Ø¤È¤Þ¤Á¤¬°ìÂÎÅª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¶¦ÁÏ·¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥È¤ÈÎò»Ë¡¦²¼Ä®¡¦ÅÁÅý·ÝÇ½¤òÆÃ¿§¤È¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥«¥Ö¥ë¤ÊÊ¸²½²óÍ·Ï¤ò¡ÖSuica¡×µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ·ÁÀ®¤·¡¢±Ø¤«¤é¡ÖÊ¸²½ÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¡¦Ì¥ÎÏÈ¯¿®¡×¤È¡Ö¤Þ¤Á¤Î²óÍ·¡×¤Î½Û´Ä¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¨¤¤Þ¤Á°ìÂÎ¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°¡¦Ê¸²½ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÌ¤Î¸¼´Ø¸ý¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅìËÌ¡¦¾å¿®±ÛÅùÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±Ø¤«¤éÈ¯¿®¤·¡¢´Ñ¸÷Î®Æ°¤ÎÁÏ½Ð¡¦¸òÎ®¿Í¸ý³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡ÖÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡×³µÇ°¿Þ
¡û±Ø¶õ´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê"¤Ä¤Ê¤²¤ë(HUB)"µ¡Ç½
2026Ç¯½Õ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢Æ±¼ÒºÇÂçµé¤Î¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖUENO CANVAS¡×(Ìó75Ö)¤È¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¶õ´Ö¡ÖUENO ZERO¡×(Ìó225Ö)¤ò¾ïÀß´°È÷¤·¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÂç²°º¬¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡¢¸÷¡¢²»¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤´Õ¾ÞÂÎ¸³¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¾åÌî¹¾®Ï©¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ý¥ì¥¤¥¢¹¾ì¡×¡ÖPLATFORM13¡×¡ÖCREATIVE HUB UENO "es"¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥ó¥À¶¶¡×¿·´´ÀþÃÏ²¼3³¬¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡Ö¤È¤¤á¤¹¾ì¡×¤Ê¤É¡¢±Ø¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê"Ê¸²½ÁÏÂ¤HUB"¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊ¸²½¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¡×¤È¡Ö¤Þ¤Á¡×¡¦¡ÖÃÏ°è¡×¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ëÉñÂæ¤È¤·¤Æ´°À®¤¹¤ë¡£Æ±±Ø¤Ï¡¢±Ø¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¡¢Åìµþ¤ÎÊ¸²½²ÁÃÍ¤äÃÏ°è¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½²ÁÃÍ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¿Þ¤ë¡£
Ãæ±û²þ»¥Æâ
¡Ö"¤Ä¤Ê¤²¤ë(HUB)"µ¡Ç½¡×³µÍ×¿Þ
¡û¤Þ¤Á¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç"¤Ä¤Ê¤²¤ë(HUB)"µ¡Ç½
Æ±±Ø¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¸³è¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡ÖSuica¡×µ¡Ç½Åù¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¤¨¤¤Þ¤Á°ìÂÎ¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°¤ÈÊ¸²½ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼ÂÁõ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Suica¤Ç²þ»¥¤òÄÌ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡ÖJRE MALL¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ë½ÐÅ¹¤Î¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÅì¶è¤äÃÏ°è¤ÎÊ¸²½»ÜÀßÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ê¸²½²óÍ·Ï¤ò½ä¤ê¡¢»ÜÀßÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹(¥¨¥¥¿¥°)Åù¡¢¤Þ¤Á¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç"¤Ä¤Ê¤²¤ë(HUB)"¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¡¢¤Þ¤Á¤Ø¤Î²óÍ·Â¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ýÅù¤Ç»î¸³±¿ÍÑÃæ¤Îº®»¨¾õ¶·¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¡¢¡ÖJRÅìÆüËÜ¥¢¥×¥ê¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥È¥ì¾åÌî¤ò´Þ¤á¤¿±Ø¹½Æâ¤Îº®»¨¾õ¶·¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¤Þ¤Á¤ÎÂÚºß¡¦²óÍ·¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç"¤Ä¤Ê¤²¤ë(HUB)"µ¡Ç½¤Î³µÇ°¿Þ
¡û¥¢¡¼¥È¤Ç¡Ö¤Ò¤È¡×¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë
¾åÌî±Ø¤¬¤Þ¤Á¤È¶¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò½Å»ë¤·¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¤ò¼¡Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Ãö·§¸¹°ìÏº»á¤¬1951Ç¯¤ËÀ©ºî¤·¤¿ÊÉ²è¡Ö¼«Í³¡×¤Î½¤Éü¤ä¡¢Ê¿»³°êÉ×»á¸¶²è¡¦´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¡Ö¾¼ÏÂÏ»½½Ç¯½Õ ¤Õ¤ëÎ¤¡¦ÆüËÜ¤Î²Ú¡×¤Î½¤Éü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¿·´´Àþ²þ»¥Æâ¤Ø¤Î°ÜÀß¡¦½¤Éü¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿È¶á¤ËºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¥¢¡¼¥È½¤Éü¾õ¶·
¤Þ¤¿¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢±Ø¹½Æâ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¡¦µòÅÀ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢°ÆÆâ¥µ¥¤¥ó¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£°ÆÆâ¥µ¥¤¥ó¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤«¤éWEB¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ä¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤Î²òÀâÆ°²è¤ä¥Þ¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¡¼¥È¤Ø¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¤Ò¤í¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¡¼¥È¥Õ¥¡¥óÅù¤Î»²²Ã¤òÊç¤ë¶¦ÁÏ¡¢¤«¤Ä¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊ¸²½ÁÏÂ¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£È¯É½¤Î¾ì¤òµá¤á¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È±þ±ç¡¦»Ù±ç¼Ô¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¡×¤È¥¢¡¼¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¦ÁÏ¤Î½Û´Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¾åÌî±Ø¤ÎÊ¸²½²ÁÃÍ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¹â¤Þ¤ê¤ò¤Þ¤Á¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡
Ê¸²½ÁÏÂ¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÌÏ¼°¿Þ
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢éºÂçÀ¸Åù¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä²»³Ú¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Åù¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¡¢¡ÖPLATFORM13¡×Åù¤Ç¤ÎÉý¹¤¤À¤Âå¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë"¿ä¤·"¤Î±ÇÁü·Ç½ÐÅù¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾åÌî¤Î¤Þ¤Á¤ÎÊ¸²½½¸ÀÑ¡¦Ì¥ÎÏ¤Ø¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£º£¸å¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´ÛÅù¡¢¾åÌî±Ø¼þÊÕ¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤Þ¤Á¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾åÌîÊ¸²½²óÍ·Ï¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û2¤Ä¤Î¾åÌîÊ¸²½²óÍ·Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¡Ö¤Ò¤È¡×¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë
¾åÌî¡¦ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Îò»Ë¡¦Ê¸²½¤Î½¸ÀÑ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹ÔµÒ¤âÂ¿¤¤¡£2026Ç¯½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾åÌî±Ø¤Î¡ÖJR EAST Travel Service Center¡×¤ò¡¢¡Ö¾åÌî¤Îºù¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¤Þ¤Á¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ø¤Èºþ¿·¤¹¤ë¡£
¡ÖUENO CANVAS¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ø¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢±Ø¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤Þ¤Á¤äÃÏ°è¤ò½ä¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤äÊ¸²½»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³¹Êâ¤¡¢¥¢¡¼¥È´Õ¾Þ¡¢¿©Ê¸²½ÂÎ¸³¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢¡¼¡×¤ä¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò³«ºÅ¡£±Ø¤òµ¯ÅÀ¤Ë"Ìë¤Î¾åÌî"¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢Ê¸²½¤È´Ñ¸÷¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
JR EAST Travel Service Center
º¸:¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼/±¦:¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
¡ûÃÏ°è¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤Ç¡Ö¤Ò¤È¡×¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë
¾åÌî±Ø¤Î"¤Ä¤Ê¤²¤ë(HUB)"µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¸Þ´¶¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ºÄ¾»Ô¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ö¾åÌî¹¾®Ï©¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡ÖUENO CANVAS¡×¡ÖPLATFORM13¡×Åù¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò±Ø¤ØÄ¾Á÷¤¹¤ëÅ´Æ»Í¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ä¡¢¡ÖUENO ZERO¡×¡Ö¥Ý¥ì¥¤¥¢¹¾ì¡×Åù¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î»î°û»î¿©¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÃÏ°è¤Î¤Þ¤Ä¤êÅùÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÅÁÅýÊ¸²½¤Î´Õ¾ÞÂÎ¸³Åù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËË¤«¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¿©¡×¤ä¡Ö¹©·Ý¡×¤ÎÈ¯É½¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¡¢±Ø¤Ç¤ÎÃÏ°èÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÃÏ°è¤Î·ÐºÑ³èÀ²½¤ä¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏÈ¯·¡¤Î¶¦ÁÏ¡¦½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ºÄ¾»Ô¡×ÇÛÃÖ¿Þ
