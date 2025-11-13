ヴァル研究所は、経路検索アプリ「駅すぱあと」にシェアサイクルや電動キックボードなどのポート情報を地図上で確認できる機能の提供を開始した。

この機能により、ドコモ・バイクシェア、HELLO CYCLING、LUUPのポート情報がアプリ内で検索可能となる。

地図上のポートアイコンは、貸出可能台数に応じて色が変化する仕組みになっており、「たくさんある」のか「残りわずか」なのかが一目で判別できる。

さらにアイコンをタップすれば、詳細な貸出可能台数や営業時間などのリアルタイム情報が表示されるほか、各サービスのアプリやWebサイトへ遷移して予約を行うことも可能。

同社では、本機能の活用シーンとして、駅から目的地までの「ラストワンマイル」の移動手段としての利用に加え、鉄道やバスが遅延・運休した際の代替移動手段の確保にも役立つとしている。

対象となるバージョンは、iOS版が「v.3.64.0」、Android版が「v3.48.0」。なお、シェアサイクルなどの各サービスを利用するには、別途それぞれのサービスでの会員登録が必要となる。