『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』シャリア・ブルが操る「キケロガ」がROBOT魂 ＜SIDE MS＞ に登場
バンダイスピリッツは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ キケロガ」(35,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約受付開始、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ キケロガ」(35,200円)
「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ キケロガ」は、「シャリア・ブル」が操るニュータイプ専用モビルアーマー「キケロガ」をROBOT魂で再現したアイテム。
シリーズトップクラスのボリューム感と変形を両立しており、特徴的なオールレンジ攻撃はモビルアーマー・モビルスーツ両形態で展開可能。頭部の分離機構も再現。さらに、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 赤いガンダム」（別売り）に持たせることができる「ザク・バズーカ」が付属し、最終戦闘シーンが再現できる。
主な商品内容は、本体、動力パイプパーツ左右、ケーブルパーツ2種×2、コードパーツ×４、ジョイントパーツ一式、ザク・バズーカ、台座一式。
(C)創通・サンライズ
2026年5月発送予定「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ キケロガ」(35,200円)
「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ キケロガ」は、「シャリア・ブル」が操るニュータイプ専用モビルアーマー「キケロガ」をROBOT魂で再現したアイテム。
シリーズトップクラスのボリューム感と変形を両立しており、特徴的なオールレンジ攻撃はモビルアーマー・モビルスーツ両形態で展開可能。頭部の分離機構も再現。さらに、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 赤いガンダム」（別売り）に持たせることができる「ザク・バズーカ」が付属し、最終戦闘シーンが再現できる。
主な商品内容は、本体、動力パイプパーツ左右、ケーブルパーツ2種×2、コードパーツ×４、ジョイントパーツ一式、ザク・バズーカ、台座一式。
(C)創通・サンライズ