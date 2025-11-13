女子ゴルフの伊藤園レディースは14日から3日間、千葉・グレートアイランド倶楽部で開催される。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は13日、プロアマ戦に出場して最終調整した。

今大会で優勝すれば無条件で初の年間女王に輝く。また単独5位以内に入れば、他の選手の順位次第で戴冠が決まる。節目の試合となるが「年間女王になりたい思いは強いし、早いうちに決められたらいいなという思いはもちろんあるけど、自分のプレーに集中したい。優勝したら決まりなので、ただひたすらに勝ちたい思いでプレーしたい」と冷静だ。

現在メルセデスランク2位につけているのは1学年下の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）。同3位の河本結（27＝RICOH）、同4位の菅楓華（20＝ニトリ）も女王の可能性を残している。それでも「そらはそらだし、自分は自分。勝てばいいんですよ」と自らに言い聞かせるように話した。

この大会は過去3年連続で出場し、44位（22年）、42位（23年）、14位（24年）。まだ優勝争いに絡んだことはない。

コースについては「グリーンの傾斜が段になってきついホールもあれば17番は比較的フラット。その差が凄い」とグリーンを攻略の鍵に挙げた。

17番は225ヤードでツアー史上最長のパー3だが「最終日に取らないといけなかったらピンを狙うと思うけど、最初の2日間はセンターを狙うと思う」と堅実なマネジメントに徹するつもり。「15アンダーくらい出せば勝てるんじゃないかな」と優勝スコアをイメージしていた。

▼年間女王の行方 メルセデスランク（MR）1位の佐久間が今大会で年間女王を決めるには単独5位以内に入ることが最低条件。優勝なら無条件で、2位以下の場合は他の選手の順位次第となる。単独2位ならMR2位の神谷が単独5位以下、MR3位の河本が単独3位以下、MR4位の菅が優勝以外が条件。佐久間が6位以下の場合は次戦以降に持ち越しとなる。