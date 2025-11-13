¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥×¡¢¡Ö¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ2¡×Í½¹ðÊÔ¤Ç¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤ÈºÆ¶¦±é¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Í¡×
¡ÊCNN¡Ë±Ç²è¡Ö¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ2¡×¤ÎÂÔË¾¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥×¤È¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤ÎºÆ¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥×±é¤¸¤ë¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¤¬ÀÖ¤¤¥Ò¡¼¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é²Í¶õ¤Î»¨»ï¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡×¤ÎÊÔ½¸Éô¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Èâ¤¬ÊÄ¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤Î»þ¡¢Á°ºî¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤±é¤¸¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¥ß¥é¥ó¥À¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤Ï¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î±ü¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¡£
Ã»¤¤Í½¹ðÊÔ¤Î²»³Ú¤Ë¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Î1990Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖVogue¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤»ï¤¬¥ô¥©¡¼¥°»ï¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥é¥ó¥À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥ô¥©¡¼¥°»ï¤Î¥¢¥Ê¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¸µÊÔ½¸Ä¹¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÄÌÀâ¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤À¡£
¥×¥é¥À¤òÃå¤¿°Ëâ2¤Ï2026Ç¯5·î1Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥×¤È¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤ä¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¦¥È¥¥¥Ã¥Á¤âÁ°ºî¤«¤éÂ³Åê¤¹¤ë¡£
Âè1ºî¤Ï06Ç¯¤Î¸ø³«¤Ç¡¢03Ç¯¤ÎÆ±Ì¾¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£Ãø¼Ô¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¸·³Ê¤ÊÊÔ½¸Ä¹¤Î²¼¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¿¦¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¼ã¤¤¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¡Ê¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï9·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ö¥×¥é¥À¤òÃå¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡£±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥×¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤ÎÍ§¿ÍÌò¤Î¥È¥ì¥¤¥·¡¼¡¦¥È¥à¥º¤ä¡¢»¨»ï¼Ò´´ÉôÌò¤Î¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥Þ¥ó¤âÂ³ÊÔ¤Ë½Ð±é¡£¥±¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ê¡¼¤éÊ£¿ô¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£