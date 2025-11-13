ÇðÌÚÍ³µª¡¡¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¼«Ê¬¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ï¡Ö£±¸Ä¤â¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡Ä¡×
¡¡¸µ¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡×¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç¸¡º÷¡Ê¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âËÜ¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£Â¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö£Å£ö£å£ò£ù£ä£á£ù¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤Ê¤é¤Ì¡¢ÇðÌÚ¤ÏËèÆü¥¨¥´¥µ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Î¼«Ê¬¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò£±¸Ä¤â¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£¥Û¥ó¥È¤Ï¤³¤Î¡ÊÈÖÁÈ¤Î¡Ë£Ã£ÍÃæ¤â¸«¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡£à¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¡á¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«°ìÈÌ¤Î¡¢À¤´Ö¡ÄÀ¤ÏÀ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¡×
¡¡°¸ý¤Ï¡ÖÇðÌÚ¡×¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢°¦¾Î¤Î¡Ö¤æ¤¤ê¤ó¡×¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶°¸ý¡Ê½ñ¤¯¤Î¤Ë¡Ë¡Ø¤æ¤¤ê¤ó¡Ù¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¿¤Þ¤ËÃÏÍëÅª¤Ë¡Ø¤æ¤¤ê¤ó¡Ù¡Ê¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤â¡Ë¤Ê¤ó¤«¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê°¸ý¥³¥á¥ó¥È¤¬·êËä¤á¥¯¥¤¥º¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ÇðÌÚ¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¥¨¥´¥µ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¸«ÉÕ¤±¤¿¡¢¡Ö¡ØÇðÌÚÍ³µª¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¡£ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÖÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¥³¥ì·Ï¤Ï¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥¤¥ä¤À¤Ê¡×¤È½Â¤¤´é¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¶¦¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÃçÎÉ¤·¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Âç²È»ÖÄÅ¹á¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢¡Ö»ä¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ê²ò·èË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÇðÌÚÍ³µª¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡ØºÇ°¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç°¤¤¤Õ¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¡ÊÇðÌÚ¡Ë¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Âç²È»ÖÄÅ¹á¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¶²½Ì¤À¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¤½¤Î¿Í¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¡Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¡ÊÂç²È¡Ë¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ê°¸ý¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¿´¤¬¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¨»ï¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤¿¸å¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ÅÎÏ¤ÈÇ¯Îð¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Í♡¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤À¡£ÇðÌÚ¤Ï¡Ö±ó²ó¤·¤Î°¸ý¤Î´¶¤¸¤È¤«¤â¡¢¡Ø♡¡Ù¤Ç¤Ê¤ó¤«¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¥Á¥Ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¹¤´¤¤¥à¥«¤Ä¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÅÜ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ë¤¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈþ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ò¼«³Ð¤·¤í¡£¼ºÎé¤Ê¤¬¤é»ä¤¬ÌÌÀÜ´±¤À¤Ã¤¿¤é³Î¼Â¤ËÍî¤È¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¡£ÇðÌÚ¤Ï´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬¤¤¤Ä¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÈþ¿Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ø»ä¤ÏÈþ¿Í¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÈþ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¡£»ä¤Ï°ì²ó¤âÈþ¿Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö£±¼þÈ¾²ó¤Ã¤ÆºÇ¶á¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö£±¼þ°Ê¾å¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÁêÅö¡Ä¥Û¥ó¥È¤Î¹¥¤¡£¤³¤ì¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ¤â»ä¤Î¤³¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥´¥µ¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£ºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»ÑÀª¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£