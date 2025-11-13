「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」がプレバンにて11月14日10時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約受付を開始する。発送は2026年4月を予定し、価格は38,500円。
本商品はカトキハジメ氏監修ブランドGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITEより、30周年記念PVに登場した「ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」を商品化したもの。
映像内に登場したマントを身に纏った姿が再現されている。マントは頭部を覆えるフード付きで、5つの部位で構成されている。本体を覆いつつ、ウイングバインダーをマントの中に収めたり、腕や武器のみを出すことも可能。さらにマントは布製で各部にワイヤーが仕込まれているためポーズに合わせて自在に形を変えることができる。
武装はツインバスタ―ライフル、ビームサーベルのビーム刃エフェクトパーツは映像をイメージしたクリアーピンクとなっている。
さらに、G.F.F.M.Cオリジナル装備のノイエツバーク、セラフィムユニットが付属する。
GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム】
11月14日10時より予約開始
2026年4月 発送予定
価格：38,500円
(C)創通・サンライズ