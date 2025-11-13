¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ï¡©¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾¹¾¡¦È¬½Å³À¿À¼Ò¡Ö¶À¤ÎÃÓ¡×¤Ë¤Ï¡¢º£¤â±ïÀê¤¤¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡£Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£»Ë¼Â¤Ç¤ÏÍèÆü¸å¡¢µ¼Ô¤Î»Å»ö¤ò¼Î¤Æ¤Æ40ºÐ¤Ç¾¾¹¾¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿È¬±À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼Èà¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ØÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ-¿ÀÍÍ¤ÈÍÅ²ø¤Ë½Ð²ñ¤¦Î¹-¾¾¹¾¡¦¶¹Á¡¦½Ð±À¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤ÇÊ¸É®²È¤Îì¥ÅÄ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤¬Ææ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥Ìò¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡ÖÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£Æü¤ËÆü¤Ë¼«Ê¬¤¬¡Ä¡×
È¬½Å³À¿À¼Ò
¾¾¹¾±Ø¼þÊÕ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÈ¬½Å³À¿À¼Ò¡×¤È¹Ô¤Àè¤ò·Ç¤²¤¿»Ô±Ä¤Î¥Ð¥¹¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£±Ø¤«¤é½Ð¤Æ³ÆÃÏ¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Ð¥¹¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ20Ê¬¡¢µÖÎÍ¤ÎÏ¼¤ËÄÃºÂ¤¹¤ëÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
È¬½Å³À¿À¼Ò¤Ë¤Ï¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁÇâ·ÓËÂº¤È¤½¤ÎºÊ¡¢°ðÅÄÉ±Ì¿¤ÎÉ×ÉØ¿À¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¸Å¤¯¤«¤é±ï·ë¤Ó¤Î¿À¼Ò¤È¤·¤ÆÎøÃç¤ÎÆó¿Í¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÎÉ±ï¤òµá¤á¤ë¿Í¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
È¬±À¤Ï¤³¤³¤ò¿ÆÍ§¤ÎÀ¾ÅÄ¤ÈË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖÈ¬½Å³À¿À¼Ò¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ë¾ÜºÙ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ê¸Ãæ¤Ç¸æº×¿À¤Ç¤¢¤ëÁÇâ·ÓËÂº¤¬¤Î¤Á¤ËºÊ¤Ë¤Ê¤ë°ðÅÄÉ±Ì¿¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤ÆÈ¬´ôÂç¼Ø¤«¤éÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡¢É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Î°ìÀá¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÀá¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢
¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡¡½Ð±ÀÈ¬½Å³À¡¡ºÊäÆ¤ß¤Ë¡¡È¬½Å³Àºî¤ë¡¡¤½¤ÎÈ¬½Å³À¤ò¡×
¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë
¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£È¬±À¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤ËºÝ¤·¡¢¾¾¹¾¤Ë½»¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½Ð±À¹ñ¤ÎËí»ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÈ¬±À¤¿¤Ä¡×¤ÎÈ¬±À¤òÌ¾Á°¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤³¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤³¤Î²Î¤Ï¡¢¥»¥Ä¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦È¬±À¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ-¿ÀÍÍ¤ÈÍÅ²ø¤Ë½Ð²ñ¤¦Î¹-¾¾¹¾¡¦¶¹Á¡¦½Ð±À¡Ù¡ÊÃø¡§ì¥ÅÄ°¡µª»Ò¡¿Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë
¤È¤â¤¢¤ì¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÎø¤¹¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢´ê¤¤¤òÊ¹¤ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡Ö¶À¤ÎÃÓ¡×¤Ç¤Î±ïÀê¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¶Æâ¤Îº¸¤ò±ü¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢ÝµÁó¤È¤·¤¿¡Öº´µ×º´½÷¤Î¿¹¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï°ðÅÄÉ±Ì¿¤ò¤ªã«¤ê¤·¤¿¡ÖÅ·¶À¿À¼Ò¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë°ðÅÄÉ±Ì¿¤¬»Ñ¤ò±Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶À¤ÎÃÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È¬´ôÂç¼Ø¤«¤éÉ±¤¬¿È¤ò±£¤·¤¿¾ì½ê¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃÓ¤ÎÀê¤¤ÌÜÅö¤Æ¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ªÊ¡¤ï¤±¤Î»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤º¤ÏÀê¤¤¤Î»æ¤Î¾å¤Ë100±ß¶Ì¤â¤·¤¯¤Ï10±ß¶Ì¤ò¾è¤»¤ÆÃÓ¤Ë¤½¤Ã¤ÈÉâ¤«¤Ù¤ë¡£15Ê¬°ÊÆâ¤Ë»æ¤¬ÄÀ¤à¤ÈÎÉ±ï¤¬Áá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ë¬¤ì¤¿Æü¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤¬Éâ¤«¤Ù¤¿Àê¤¤¤Î»æ¤ò°ì¿´¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢µ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ã¯¤«¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÂº¤¤¤â¤Î¤À¡£´ò¡¹¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î»²ÇÒ¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â²¿¤À¤«¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£Îø¤¹¤ë¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¶¦¤Ë´î¤Ù¤ë¡¢¤ªÊ¡¤ï¤±¤Î»þ´Ö¤¬È¬½Å³À¿À¼Ò¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ-¿ÀÍÍ¤ÈÍÅ²ø¤Ë½Ð²ñ¤¦Î¹-¾¾¹¾¡¦¶¹Á¡¦½Ð±À¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£