Photo: mio

自動車メーカー×カレーの経緯とは。

『Japan Mobility Show』（会期は11月9日で終了）のスズキブースで見つけたのは、レトルトカレー。実はインドの乗用車市場でトップシェアを誇るスズキは、現地からも社員を受け入れていて、そんな社員たちの毎日の食事も課題の1つだったのだとか。

そうして開発された社員食堂のインドカレーが、レトルトカレーになって、誰でも買えるようになりました。これ、本当に美味しいです。

インド人社員のための「ベジタリアンカレー」

Photo: mio 左から、「茶ひよこ豆マサラ」「トマトレンズダール」918円（税込）

スズキのレトルトカレーは「茶ひよこ豆マサラ」「大根サンバル」「トマトレンズダール」「南瓜サンバル」「青菜ムングダール」の5種類（左から辛さが強い順。「トマトレンズダール」「南瓜サンバル」はともに辛さ2）。インド北部と南部それぞれに伝わる味が再現されています。今回はスズキブースでお話を伺い、食堂で特に人気だという「茶ひよこ豆マサラ」と「トマトレンズダール」をチョイスしました。

このインドカレー、はじめは静岡県浜松市の鳥善という会社がスズキの海外人材向けのベジタリアンメニューとして開発。2024年から社内で提供されて人気となり、今年6月に一般向けのレトルトカレーとしても販売が始まりました。すると、発売開始直後から注文が殺到…2日で5,000個も売り上げるほどの人気だったといいます。

本格的でありながら食べやすい

Photo: mio

実際に食べてみると、辛さもちょうどよく本当に美味しい。まるまる食べるつもりはなかったのに、食べ切ってしまうくらいでした。

Photo: mio

辛さ4の「茶ひよこ豆マサラ」は、言うほど辛くなく食べやすい。皮付き茶ひよこ豆と玉ねぎを合わせた北インドの煮込み料理をモチーフにしていて、ゴロっとした豆の歯ごたえで満足感のあるカレーでした。

Photo: mio

そして辛さ2、クミン／ターメリック／チリの3つだけのスパイスを使った「トマトレンズダール」は、よりマイルドで食べやすい印象。

どちらもベジタリアンメニューで乳製品・動物性材料を使っていないとは思えないほど、コク深い複雑な味わい。辛さやスパイスの香りは本格的でいながら、どんな人も食べやすい風味かと。

パッケージの遊び心も

Photo: mio 故 鈴木修元社長のイラストも

スズキのバイクや乗用車のイラストがかわいいこのパッケージですが、側面には遊び心ある仕掛けも。外箱の左側側面を重ねると1つの絵になる隠し絵が描かれていて、スズキ車オーナーへの贈り物にも喜ばれそうです。

Photo: mio

スズキで働く海外人材のために作られたこのベジタリアンカレー。レトルトとは思えない味わい深さで本当に美味しかったです。

この5種類のベジタリアンカレーは、スズキのオンラインストアS-MALLで購入できますよ。

Source: S-MALL