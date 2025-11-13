¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤¬¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ë2026Ç¯2·î5Æü³«¶È¡ª 11·î21Æü¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ³«»Ï
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡ª ¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤¬¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ë2026Ç¯2·î5Æü³«¶È·èÄê¡ª
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±àÆâ¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÎÐË¤«¤Ê¿¹¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó500m¤Î»¶ºöÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥Ý¥±¥â¥ó¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤Ë¾è¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¡¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤ä¥Õ¡¼¥É¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡ª ¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ä¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤«¤é¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¤Ï7,900±ß¡ÊÂç¿Í¡á13ºÐ°Ê¾å¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß ¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù ¤¬£²£°£²£¶Ç¯£²·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±àÆâ¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡Á¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Â¸ýÎõ¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼²¬¾´ÉÒ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¸¶¹±ÏÂ¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤È¤·¤Æ£²£°£²£¶Ç¯£²·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ò³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Î±àÆâ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢¹¤µÌó£².£¶Ç¡£
¡¡ÎÐË¤«¤ÊÂ¿ËàµÖÎÍ¤ÎÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿¹¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤È¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿±Ä¤Ï£³¼Ò¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¡×¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿¹¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×
¡¡ÃÊº¹¤Î¤¢¤ëÆ»¤äÁð¤à¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤Éµ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¿¹¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÁ¸±¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹Ìó£µ£°£°Ã¤Î»¶ºöÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦É½¾ð¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤ÏÇØÃæ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤â¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×
¡¡¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Õ¡¼¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¿¤Á¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤È¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¡¢¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¸¥à¡×¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òËþµÊ¤·¡¢¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë£±£¸»þ
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë£±£¸»þ¤«¤é¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÃêÁªÈÎÇä¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£²·î£µÆü¡Á£³·î£³£±ÆüÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£¸Æü¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¡ÊÂç¿Í¡á£±£³ºÐ°Ê¾å¡¢£·£¹£°£°±ß¡Á¡Ë¤È¡¢¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Ñ¥¹¡×¡ÊÂç¿Í¡á£±£³ºÐ°Ê¾å¡¢£±Ëü£´£°£°£°±ß¡Á¡Ë¤Î£²¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äÎÁ¶â¤Ê¤É¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.pokepark-kanto.co.jp¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¤Î¤ß¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥¦¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ï¸åÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹
¡¡¢¨ÈÎÇäÊýË¡¤äÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£ ÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×¤È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î¤«¤«¤ï¤ê
¡¡ ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª¤Ü¤¨¤è¤¦¡ª ¤³¤È¤ï¤¶ÂçÉ´²Ê¡×¤ÎÄ«´©Ï¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö½Ï¸ì¡×¡Ö´·ÍÑ¶ç¡×¡ÖÊý¸À¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾´ý³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÎµ²¦¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥Ð¥È¥ë¤ÎÂç²ñ¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÎµ²¦Àï¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤Ë¡Ö¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡➤»ÜÀß ¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¡Ö¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Î´Ö¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÈ¾³Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡➤¡Ö¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¡Ö¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Î´Ö¤Ë¡Ö¡¦¡×¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³«È¯Ãæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡©2025Pokémon. ©1995-2025Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
Êè,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÂçÁ¥,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ê©ÃÅ,
°ËÅì»Ô,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Åìµþ