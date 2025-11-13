Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢ºÙÃ«¶³Ê¿¤é¾·ÂÔÁª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¡¡ºòÇ¯¤ÏµÈÅÄÍ´Ìé¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¡¡¹â²¬¼÷À®SD¡Ö¹¹¿·¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡
¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡Ê12·î7Æü¡¦Ê¿ÏÂÂæÎ¦¾å¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡Ë¤ÎÂç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤Ï13Æü¡¢2»þ´Ö5Ê¬58ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò»ý¤ÄºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë¡¢Æ±2»þ´Ö6Ê¬9ÉÃ¤ÎµÆÃÏ½ÙÌï¡ÊÃæ¹ñÅÅÎÏ¡Ë¡¢22Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñÂåÉ½¤ÎÀ¾»³Íº²ð¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤é¹ñÆâ³°¤Î¾·ÂÔÁª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¡¢27Ç¯½©¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¤ÎÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢µÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Âç²ñµÏ¿¤ÇÆüËÜÎòÂå3°Ì¤Î2»þ´Ö5Ê¬16ÉÃ¤ÇÀ©¤·¡¢º£Ç¯9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î¹â²¬¼÷À®¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÂç²ñµÏ¿¤Î¹¹¿·¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÇ®Àï¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¾·ÂÔÁª¼ê¡Ê½êÂ°¡¢¹ñÀÒ¡Ë¤È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡1 ¡¡ºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë¡¡2»þ´Ö5Ê¬58ÉÃ
¡¡2 ¡¡µÆÃÏ½ÙÌï¡ÊÃæ¹ñÅÅÎÏ¡Ë¡¡2»þ´Ö6Ê¬6ÉÃ
¡¡3 ¡¡À¾»³Íº²ð¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¡2»þ´Ö6Ê¬31ÉÃ
¡¡4 ¡¡´Ý»³ÎµÌé¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¡2»þ´Ö7Ê¬6ÉÃ
¡¡5 ¡¡³»ºäÅ¯ºÈ¡Ê°°²½À®¡Ë¡¡2»þ´Ö7Ê¬55ÉÃ
¡¡6 ¡¡µ×ÊÝÏÂÇÏ¡ÊÀ¾Å´¡Ë¡¡2»þ´Ö8Ê¬48ÉÃ
¡¡7 ¡¡¥´¥¤¥È¥à¡¦¥¥Õ¥ì¡Ê¥¨¥ê¥È¥ê¥¢¡Ë¡¡2»þ´Ö5Ê¬28ÉÃ
¡¡8 ¡¡¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡Ê¥¸¥Ö¥Á¡Ë¡¡2»þ´Ö6Ê¬13ÉÃ
¡¡9 ¡¡¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥â¥¤¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¡¡2»þ´Ö7Ê¬1ÉÃ
¡¡10 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥®¥¶¥¨¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¡¡2»þ´Ö7Ê¬8ÉÃ
¡¡11 ¥¤¥¿¥æ¡¦¥¢¥Ö¥Ï¥¤¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¡¡2»þ´Ö7Ê¬26ÉÃ
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØMGCÃË»Ò¤Î½Ð¾ìÍ×·ï¡Û
¡MGC¥·¥ê¡¼¥º²ÃÌÁÂç²ñ¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿½ç°Ì¤ÈµÏ¿¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡£Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤ÉG1¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð6°Ì°ÊÆâ¤Ç2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¤ÎÁª¼ê¡£
¢ÆüËÜÂåÉ½ÇÉ¸¯Âç²ñ¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£
¡¦25Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ8°Ì°ÊÆâ¡á³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡£
¡¦26¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë3°ÌÆþ¾Þ¡£
£MGC»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡£¹ñÆâ³°¤ÎÂÐ¾Ý¥ì¡¼¥¹¤Ç2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¡£
¤MGC¥·¥ê¡¼¥º¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¡£
¥¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É
¤Þ¤¿¡¢»ØÄê´ü´ÖÆâ¤ËÆüËÜµÏ¿¤è¤ê57ÉÃÂ®¤¤2»þ´Ö3Ê¬59ÉÃ¤òÆÍÇË¤·¤¿ºÇÂ®¤ÎÁª¼ê¤Ï¡ÖMGC¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡×¤È¤·¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤ë¡£