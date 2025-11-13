【速報】「晋ちゃん、晋ちゃんと呼んだら、手をほんの少し握り返してくれたように感じた」安倍昭恵さんの上申書を検察官が読み上げる　安倍元総理銃撃事件　山上徹也被告の第7回公判

安倍晋三元総理を銃撃した罪に問われている山上徹也被告の裁判。



１１月１３日（木）の第７回公判で、安倍氏の妻・安倍昭恵さんの上申書を検察官が読み上げました。



上申書は、事件の発生から約１年後の２０２３年８月４日付けです。



▽「医師から説明を受け『ああ、ダメなんだ』と夫の死を悟った」「体はまだ温かく、頑張って待ってくれていたんだなと」



「７月８日の朝、朝食を一緒に食べて、午前８時ごろに元気な夫を見送りました。





１１時半ごろに母（安倍晋三氏の母）と一緒にいたところ、事務所から電話があり『夫が撃たれた』と。思わず『えーっ』と大きな声を出してしまいました。テレビの報道を見て、あまりに衝撃的な内容で理解が追いつきませんでした。夫の着替えを準備して、東京駅から１人で新幹線に乗って、隣の開いている席がなかったので、隣には知らない人が乗っていました。世界中の友人、知人からメッセージが届き、文面から状態を察しました。京都駅で新幹線を降りて、電車で奈良に行き、駅からは車で病院に向かいました。奈良の駅から病院まで、走って行った方が早いのではというくらい、渋滞していました。病院に着いて、医師から説明を受けて『ああ、ダメなんだ』と夫の死を悟りました。夫の顔は穏やかで、笑っているように見えました。耳元で『晋ちゃん、晋ちゃん』と呼んだら、手をほんの少し握り返してくれたように感じました。体はまだ温かく、頑張って待ってくれていたんだなと。心臓マッサージをしてくださっていた先生に『もう大丈夫です』と伝え、夫は午後５時３分に息を引き取りました」▽「ただ生きていてほしかった。長生きしてほしかった。これが妻の私の心情です」「衝撃的で、夢の中の出来事のようで、涙も出ませんでした。夫はどんな立場の人にも誠実で、決して偉そうな態度は取らず、勉強家で努力家でした。演説もいつも入念に準備をしていて、海外で演説をする際は、スピーチライターの人に録音してもらって練習していました。母との思い出作りをと、散歩したりしていたので、母を残していったのは心残りだっただろうなと思います。桜を見ると、母を連れてドライブに行っていただろうなと。夫は家族で友人で、かけがえのない人でした。令和２年９月に、持病の薬が効かなくなり、辞職した後、別の薬が効くようになって元気になりました。自宅では保護犬のロンと散歩することが多く、（事件の）前日か前々日にも散歩をしました。夫と過ごす時間はもっともっと続くと思っていました。世界の多くの国から弔問をしてもらい、夫の運命として受け止めて、次の世代に引き継ぐことに集中していました。しかし、死を実感し、思い出すと涙が出ます。何とかこの１年を過ごしましたが、夫の１周忌で親しい人の顔を見ると『なんで夫がここにいないんだろう』と涙が出ます。夫にただ生きていてほしかった。長生きしてほしかった。これが妻の私の心情です」