Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤¬£±£¸£°¥¥í¥ª¡¼¥Ð¡¼ÊóÆ»¤Ë¡Ö²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¡Ö¥Ù¥¿Æ§¤ß¤Ç¤â¤Ç¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤¬£±£³Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤¬²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬£±£¸£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤è¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÌ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹Ëö¤¬²á¼º±¿Å¾Ã×½ýµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¹Ëö¤Ï£´·î¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤ò½³¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡££µ·î¤ËÁÐ¶ËÀ´¶¾ð¾ã³²¡¢¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï£±£¸£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢»þÂ®£±£¸£°¥¥í¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤â±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Ù¥¿Æ§¤ß¤Ç¤â½Ð¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡×¤È¡¢ÄÌ¾ï±¿Å¾¤Ç£±£¸£°¥¥í¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡©¤Èµ¿Ìä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤è¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Ì¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤¿¤éÂç»´»ö¤Ç¡¢Â¾¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤âÌÂÏÇ¤â¤Á¤í¤ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£