東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

国内企業物価（10月）08:50

結果 0.4%

予想 0.3% 前回 0.5%（0.3%から修正）（前月比)

結果 2.7%

予想 2.5% 前回 2.8%（2.7%から修正）（前年比)



【豪州】

雇用統計（10月）09:30

結果 4.22万人

予想 2.00万人 前回 1.28万人（1.49万人から修正）（雇用者数)

結果 4.3%

予想 4.4% 前回 4.5%（失業率)



※要人発言やニュース

【日本】

植田日銀総裁

基調的な物価上昇率は2%へ向け緩やかに上昇している

ディマンドプルとコストプッシュの明確な識別難しい

金利急上昇など例外的状況では機動的に国債買いオペ増額



【米国】

トランプ大統領が「つなぎ予算案」に署名、過去最長の政府閉鎖が終了

ホワイトハウスは連邦職員に対し11月13日に職場復帰するよう指示



米労働省労働統計局（BLS）

延期されている統計の新たな発表日程を数日以内に発表する見通し

一部統計は2カ月分まとめて発表する可能性がある

外部サイト