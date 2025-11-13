キャンプ中やお風呂、キッチンなど、デスク周りにいない時にもいい音で楽しみたいと思う方も多いのではないでしょうか。そんな方にお勧めしたいのがXiaomiから発売されているポータブルスピーカー「サウンドアウトドア」と「サウンドポケット」だ。

さらに今回、新色が登場したとのことなので紹介したいと思う。

製品概要 製品名：Xiaomi サウンドアウトドア

価格：5,980円（税込）

カラー：ゴールド、グリーン、ブラック、ブルー、レッド

製品ページ：※リンクが削除されました。 製品名：Xiaomi サウンドポケット

価格：2,180円（税込）

カラー：ピンク、ブルーグレー、ブラック

ポータブルながら迫力ある音を体感「サウンドアウトドア」

30W出力というパワフルさで、コンパクトサイズながら迫力あるサウンド体験ができる。さらに、サブウーファーと左右2つのパッシブラジエーターが搭載されており、低音もカバー。全面がメッシュ素材でデザインされているためどこにおいてもクリアでバランスの取れたオーディオが実現されているとのこと。

さらに、IP67等級の防塵防水性能を備えているため、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも活躍してくれそうだ。

2025年11月12日からは新色「ゴールド」と「グリーン」が加わり全5色となった。よりファッショナブルに好みの色を選ぶことができるようになった。また、同一モデルを2台接続することでステレオコンボを構築し、よりダイナミックな音質になるとのこと。左右で違う色にしても良さそうだ。

ポケットサイズで手軽に楽しむ「サウンドポケット」

手のひらに収まるくらいのサイズである「サウンドポケット」。重さも約200gと缶コーヒー程度の重さで持ち運びも苦にならない。これさえあればいつでもどこでも音楽を楽しむことができそうだ。

サウンドアウトドアと同じくIP67等級の防塵防水性能を備えており、天気のよさにかかわらず屋外でも使用可能だ。

こちらも2025年11月12日からは新色「ピンク」と「ブルーグレー」が仲間入り。可愛らしいピンクと黄緑のアクセントがおしゃれなブルーグレー。コンパクトなサイズ感も相まって、よりファッショナブルに身につけられそうだ。

コンパクトで迫力あるポータブルスピーカーをお試しあれ

Xiaomiのポータブルスピーカー「アウトドア」「ポケット」にそれぞれ新色が追加され、好みや部屋の雰囲気に合わせて選べるようになった。コンパクトながら迫力のあるサウンドを楽しめるほか防水性能も備え、キャンプやキッチン、お風呂場などあらゆるシーンで活躍してくれそうだ。

