医師の丸田佳奈氏が13日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、歌手の美川憲一（79）が公表したパーキンソン病について解説した。

美川はインスタグラムで「先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ『洞不全症候群』と診断され、ペースメーカーの埋め込み手術をいたしました」と説明。「術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果、『パーキンソン病』であることが判明いたしました」と伝えた。

パーキンソン病は、ドーパミンを生み出す神経細胞の減少で神経、神経の連絡が円滑にできなくなる病気。症状としては震え、筋肉や関節のこわばり、動作が鈍くなる、嗅覚障害、睡眠障害、認知機能障害などがある。

よくある自覚症状について、丸田氏は「（体を）動かしにくいなとか、動作がゆっくりになったり、あとよくあるのが、転びやすくなるとか。いつも通り動けなくなったということで、気づくことが多い」と解説した。

原因は現段階で不明という。丸田氏は「原因は分かっていなくて、生活習慣もあまり関係ないと言われている。性差で言うと、男性よりも女性の方が多いと言われていますが、年齢が高まれば高まるほど患者の数が多くなる。50歳以降に多くなってくる」と説明した。

美川は投薬治療とリハビリを行いながら、歌手活動を続けると発表している。丸田氏は「薬と、とても重要なのがリハビリになる。非常に体を動かしにくくなって、筋肉を使えなくなってくるので、早期介入によってリハビリをすることで、体の機能維持だけではなく、将来的な症状の改善につながると言われる。早めに薬物治療を開始してリハビリをすることが重要」と話した。