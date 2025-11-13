ホーネッツのコン・カニップルが1位に浮上／2025－26ルーキーランキング第3弾

　11月13日（現地時間12日）。2025－26シーズンの最新版ルーキーランキングが『NBA.com』へ公開された。


　今シーズン3度目のルーキーランキングでトップに立ったのは、シャーロット・ホーネッツのコン・カニップル。今年のドラフト1巡目4位指名のフォワードは、10試合に出場した時点で平均32.2分16.7得点6.4リバウンド3.0アシストに加え、3ポイントシュート成功率40.0パーセント（平均3.2本成功）を記録。


　ホーネッツで主力の一角を務める20歳は、10試合を終えて計167得点に3ポイント成功32本をマーク。NBA史上、キャリア最初の10戦で150得点、3ポイント成功30本をクリアしたのはカニップルのみ。




　トップ5の顔ぶれは2位から順にセドリック・キャワード（メンフィス・グリズリーズ）、クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）、VJ・エッジコム（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）、ライアン・コークブレンナー（ホーネッツ）となっている。


　今シーズン3回目のルーキーランキングのトップ10は下記のとおり（以降チーム名は略称、カッコ内の順位は前週のもの）。


◆■NBA 2025－26ルーキーランキングトップ10（第3弾）

１位 コン・カニップル（ホーネッツ／4位）

２位 セドリック・キャワード（グリズリーズ／2位）

３位 クーパー・フラッグ（マーベリックス／3位）

４位 VJ・エッジコム（シクサーズ／1位）

５位 ライアン・コークブレンナー（ホーネッツ／9位）

６位 ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ／6位）

７位 トレイ・ジョンソン（ウィザーズ／7位）

８位 デリック・クイーン（ペリカンズ／10位）

９位 エース・ベイリー（ジャズ／トップ10圏外）

10位 ウィル・リチャード（ウォリアーズ／トップ10圏外）



