「深く心を痛めている」イニエスタ氏が法的トラブルに直面…代理人は直接の関与を否定
バルセロナやヴィッセル神戸で活躍した元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ氏が、ペルーで法的トラブルに巻き込まれているようだ。カタールのスポーツ専門局『ビーイン・スポーツ』が報じている。
複数メディアによると、イニエスタ氏が関与する会社が投資家などから約51万8000ユーロ(約9300万円)を不正に集めた疑いがあるとして、調査が進められているという。
問題となっているのは、イニエスタ氏が共同所有するスポーツ・エンタメ事業会社「ネバー・セイ・ネバー(NSN)」のバルセロナ社と、その南米支社のNSNスダメリカ社とみられる。両社はペルー国内で複数のエンタメ事業を告知したものの、一部しか開催されず、大きな赤字を計上。出資したペルー人投資家に対して返金が行われていないようだ。
イニエスタはこの件に「深く心を痛めている」と述べており、ビジネスパートナーから誤った助言を受けた可能性があるという。代理人は、イニエスタ氏がプロジェクトの運営や資金管理には直接関与していなかったと説明している。
ペルー検察は、同国で集められた資金が海外口座に送金された可能性や、イニエスタ氏の知名度が虚偽の大型イベント計画の宣伝に利用されたかどうかを調べている模様だ。
