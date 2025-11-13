　レノファ山口FCは13日、明治大のMF藤森颯太(22)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。

　青森県出身の藤森は地元の青森山田中、青森山田高を経て明治大に進学。青森山田時代に全国高校サッカー選手権優勝に貢献し、大会優秀選手に選ばれた。昨年には優勝した関東大学サッカーリーグ1部のベストイレブンに選出されている。

　クラブ公式サイトを通じ、「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、この温かく素晴らしいクラブ・レノファ山口FCでスタートできることを大変嬉しく思います。どんな時も一番の味方でいてくれた家族、ご指導くださった指導者の方々、そしてこれまで自分に関わってくださったすべての方々への感謝の気持ちを忘れず、全力で熱くプレーします」と述べた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●MF藤森颯太

(ふじもり・そうた)

■生年月日

2003年7月17日(22歳)

■出身地

青森県

■身長/体重

170cm/72kg

■経歴

青森山田中-青森山田高-明治大

■代表歴/選抜歴

2021年:全国高校サッカー選手権大会優秀選手、全国高等学校総合体育大会優秀選手、U-18日本代表候補

2022年:日本高校選抜

2023年:U-20全日本大学選抜

2024年:関東大学サッカーリーグ1部ベストイレブン

■コメント

「2026年シーズンよりレノファ山口FCに加入することになりました、明治大学の藤森颯太です。

幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、この温かく素晴らしいクラブ・レノファ山口FCでスタートできることを大変嬉しく思います。

どんな時も一番の味方でいてくれた家族、ご指導くださった指導者の方々、そしてこれまで自分に関わってくださったすべての方々への感謝の気持ちを忘れず、全力で熱くプレーします。

レノファ山口FCに関わるすべての皆様、共に闘いましょう!

応援よろしくお願いします!」