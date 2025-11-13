Snow Manの岩本照がフジテレビ系『ノンストップ！』、フジテレビ系『めざましテレビ』、日本テレビ系『ZIP!』の公式SNSに登場。岩本がジャパンアンバサダーを務めるドルチェ＆ガッバーナをまとった姿での様々なオフショットが公開されている。

【写真】岩本照『ノンストップ！』『めざましテレビ』『ZIP!』オフショット

■『ノンストップ！』『めざましテレビ』『ZIP!』のオフショット続々公開

岩本は11月12日、東京・銀座のドルチェ＆ガッバーナ銀座店でイベント『DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration』に登場した。

公開されたのは、その模様が11月13日に各番組で放送された際のオフショット。『ノンストップ！』公式Xでは、大きな金ボタンとブローチが輝くダブルのコート姿で、前髪をおろしたふんわりヘアのスタイルを披露しながら、人差し指で前をさす『ノンストップ！』ポーズを決めている。

『ノンストップ！』では深澤辰哉が隔週木曜日にレギュラーコメンテーターを務めているため、ポストには「#いわふか」のハッシュタグや「親友岩本さんが明かす深澤辰哉さんの秘密とは」という番組内容の説明も。

コメント欄には「ふわふわ前髪のひーくん最高」「細身のコート似合う」といった絶賛の他に、「ふっかの日にひーくん出演！」「親友って書いてあるのがうれしい」という声も続々と届いている。

『めざましテレビ』公式Xでは、両手を広げてニッコリ微笑んでいるなか、注目すべきは懐。めざましくんがすっぽりコートのあいだに収まっている。

ファンからの「めざましくんになりたい」「めざましくんの扱いメロい」「ドルガバにもめざましくん入れるんだ」などといった声が続々と到着。

また「理想のクリスマスデート」について語った『ZIP!』の公式Instagramでは、両手を広げて『ZIP!』ロゴを包み込むようなポーズを披露。こちらにも、「ビジュよすぎ」「かっこいい」といった声が集まっている。

■“いわふか”の共演も実現した『ノンストップ！』オフショット

■「めざましくんになりたい」の声も殺到！『めざましテレビ』オフショット

■両手を広げてほほ笑む『ZIP!』オフショット