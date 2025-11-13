株式会社チョイスホテルズジャパンは11月5日（水）、茨城県水戸市に

「コンフォートホテル水戸」を開業した。JR水戸駅から徒歩約4分の立地。

茨城県内で初の「コンフォートホテル」ブランド。水戸市の中心部に所在し、市内の名勝「偕楽園」にもほど近い。花風景で知られる国営ひたち海浜公園にも自家用車で約30分の距離となる。日本三名瀑の1つ、袋田の滝へは1時間20分程度。

2～10階が客室フロア。客室数は128室。全室に快眠枕「チョイス ピロー」、腰や身体への負担をやわらげるという「チョイス ベッドパッド」、Sertaと共同開発した「チョイスオリジナル 7ZONE マットレス」を設置している。

クイーンエコノミー（イメージ）

ツインスタンダード（イメージ）

ユニバーサルルーム（イメージ）

無料の朝食ビュッフェでは、茨城県の地産地消メニュー「ぬっぺ汁」（のっぺい汁）も味わえるという。

ぬっぺ汁

2階には宿泊者無料のオープンスペース「Comfort Library Cafe」も用意する。

所在地

茨城県水戸市桜川1-1-23

建物概要

地上10階、全128室、全室禁煙

駐車場

小型車1台、普通車1台、障がい者用1台

1泊800円（時間外100円/時間）