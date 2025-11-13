オクラホマシティ・サンダー vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2025年11月13日（木）

開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）

最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 121 - 92 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのオクラホマシティ・サンダー対ロサンゼルス・レイカーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。

第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし30-18で終了する。

第2クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び70-38で終了する。

第3クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び100-64で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び121-92で終了する。

試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は32:53出場、13得点、1アシスト、5リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

