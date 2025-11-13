Snow Manの渡辺翔太と東野幸治がMCを務めるフジテレビ系バラエティー番組『この世界は1ダフル』公式Instagramで、渡辺とゲストのやす子の、半ズボン＆サスペンダーコーデのオフショットが公開された。

【写真＆動画】渡辺翔太の美脚際立つサスペンダー＆半ズボン姿のオフショット

■ユニクロ潜入ロケオフショットでやす子とお揃いコーデを披露

やす子は11月13日の放送にゲスト出演。渡辺と平成ノブシコブシ・吉村崇と共に、ユニクロ有明本部に潜入ロケを行った。

公開されたのは、その際のオフショット。渡辺とやす子は蝶ネクタイに白シャツ、サスペンダーに半ズボン、さらに白ハイソックスというお揃いコーデで、満面の笑みで両手をあげて、ユニクロの“U”のポーズを決めている。

2枚目では、腰に手を当てて胸を張り、両足を広げてニッコリ。3枚目は、スーツ姿の吉村も交えた3ショット。4枚目では、ダブルピースするやす子と共に、渡辺はマネキンと肩を組んでサムズアップしている。そして5枚目では、マネキンに後ろから抱き着くショットも。

「しょっぴー幼稚園児コーデかわいい」「坊ちゃんスタイルなしょっぴーとやす子ちゃんにほっこり」「コナンくんみたい」「半ズボンから伸びる脚がきれい」「マネキンになりたい」などといったファンの声が続々と到着。

なお、Instagramではこのコーデでのロケ後トーク動画も公開。「いろんなことを知れてびっくりしました！」とロケの感想を言いながらノリノリで“U”ポーズするやす子に、目を丸くしてうれしそうに手を叩く渡辺など、動画ならではの表情にも注目してほしい。

■渡辺はマネキンに肩組みやバックハグも！『この世界は1ダフル』オフショット

■半ズボンコーデの渡辺＆やす子のロケ後トーク動画