相川七瀬、イエモン・吉井和哉との身長差が話題「吉井さんデカいね」「遠慮気味の右腕が…」 貴重な2ショット
歌手の相川七瀬（50）が12日、自身のインスタグラムを更新。ロックバンド・THE YELLOW MONKEYのボーカル・吉井和哉（59）との2ショットを公開した。
【写真】「七瀬さんの小柄さが引き立つ」相川七瀬＆吉井和哉の“身長差”2ショット
相川は「ちょっと前ですが、久しぶりにイエモンの吉井和哉さんと会いました」と書き出し、吉井が相川の肩に手を回しているかのように見える、にこやかな豪華2ショットを披露している。
続けて「吉井さんには デビュー当時とてもよくして頂き 若かりし日々のあれこれを思い出して、2人で笑ってしまった。笑」と昔話に花を咲かせたことを明かし、親しい関係性が垣間見えた。
さらに、吉井の姿に「今も昔も変わらずかっこいい音楽とその姿 めちゃくちゃ刺激受けてます わたしも頑張るぞ」と刺激を受けたことをつづり、今後の活動に意欲を示している。
この投稿に、ファンからは「日本の音楽界を彩る超最高の2Shot」「貴重な写真です」「吉井さんの遠慮気味の右腕が…ウケます」「吉井さんデカいね」「和哉さんが大柄だから …七瀬さんの小柄さが引き立つ」などと、2人の身長差にも注目が集まっていた。
【写真】「七瀬さんの小柄さが引き立つ」相川七瀬＆吉井和哉の“身長差”2ショット
相川は「ちょっと前ですが、久しぶりにイエモンの吉井和哉さんと会いました」と書き出し、吉井が相川の肩に手を回しているかのように見える、にこやかな豪華2ショットを披露している。
続けて「吉井さんには デビュー当時とてもよくして頂き 若かりし日々のあれこれを思い出して、2人で笑ってしまった。笑」と昔話に花を咲かせたことを明かし、親しい関係性が垣間見えた。
この投稿に、ファンからは「日本の音楽界を彩る超最高の2Shot」「貴重な写真です」「吉井さんの遠慮気味の右腕が…ウケます」「吉井さんデカいね」「和哉さんが大柄だから …七瀬さんの小柄さが引き立つ」などと、2人の身長差にも注目が集まっていた。