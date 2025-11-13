47歳・滝沢眞規子、こだわりアクセ組み合わせた“全身ブラックコーデ”を披露「超かっこいい！」「好み過ぎ」
モデルの滝沢眞規子（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。全身を黒でまとめた、シックな秋コーデを披露した。
【写真】「超かっこいい！」滝沢眞規子が披露した“全身ブラックコーデ”
滝沢は「寒いからパンツはカシミアにしたよ」と、上質なカシミア素材のパンツを主役に、黒いコート＆黒いロングブーツを合わせたスタイリングを披露。キャメルのハンドバッグを差し色にシックな色味で統一しつつも、アクセサリーでさりげない華やかさをプラスしている。
投稿では「そろそろクリスマスツリーを飾りたいな」とホリデーシーズンへの期待ものぞかせた。
滝沢のスタイルに、ファンからは「超かっこいい！」「本日も美しいです」「オールブラック！めっちゃ素敵」「もう最高」「好み過ぎ」などの声が寄せられている。
