お笑いコンビ・ナイチンゲールダンスが１３日、都内で初写真集「君とナイチンゲールダンスーもしも出会っていなかったならー」（２８日発売、ヨシモトブックス）の発売記念取材会を開催した。

芸人ではなかった場合の“もしも”の人生を描いたストーリー写真集で、一橋大学法学部出身の中野なかるてぃんは弁護士、ヤスはホストになりきり撮影に臨んだ。

ホストを選んだ理由についてヤスは「出版社の方にホストですよねってみたいなことを言われて、信じられない烙印を押されて、まあうれしかったのでそのままさせてもらいました」と説明。第２弾の構想を問われると「もし芸人を辞めたらとかじゃないですか。『１個もうまくいかなくて芸人辞める時のナイチンゲールダンス』とか」とおどけた。

実際は２年連続で「Ｍ−１グランプリ」準決勝に進出し、単独公演も連続ソールドアウトを記録するなど、若手で最も注目を集める活躍を見せている。今年も順当に準々決勝まで進出している中、ヤスは、Ｍ−１決勝進出の願望も「もちろん」と力強く宣言した。

理由についてはＴＢＳ系「ラヴィット！」の出演意欲があるとし「めっちゃ芸人ライクな感じだけど、結局ずっと出続けてる人はファイナリスト、もしくは優勝者なんで」と説明。「賞レースのファイナリストじゃないのに出てる人って矢田亜希子さんしかいないじゃないですか」と冗談交じりに笑顔で指摘した。

またなかるてぃんは、「Ｍ−１行ったら写真集も売れるだろうし」とし「芸人を続けるために行っときたい」ときっぱり。「逆に芸人を続けられなくなったら『もし芸人じゃなかったら』って世界線なんかなんの意味も無い。芸人を永遠に続けられないとこの写真集に価値を出せないんで、そのために頑張っていきたい」と写真集のＰＲも踏まえて力を込めた。